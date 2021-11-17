На платформе NEW NOW обсудят арт-инициативы и эко-активизм

18 ноября состоится третья дискуссия на международной онлайн-платформе NEW NOW, организованной Центральным выставочным залом «Манеж» (Петербург). Тема дискуссии – «Новое экологическое мышление: арт-инициативы и эко-активизм».

Начало в 20:00, регистрация — здесь. Встреча пройдет на английском языке с синхронным переводом на русский язык.

В дискуссии примут участие Лючия Петроюсти, куратор экологических программ Serpentine Galleries (Лондон) и Сюзанн Даливал, исследователь и эко-активист. Модератор — Анна Кирикова, создательница и программный директор NEW NOW.

Они обсудят современную экологическую повестку и ее основные концепции — от теории антропоцена, «темной экологии» и «шестого вымирания» до «климатического Ренессанса», критики «белого превосходства» и деколонизации практик эко-активизма.

Насколько глубока взаимосвязь между экологией и социально-экономическим развитием?

Какова роль культурных институций и междисциплинарных практик для появления нового типа экологического мышления?

Какова личная ответственность каждого из нас в меняющемся мире?



Дополнительные материалы для самостоятельного погружения в тему дискуссии доступны на сайте NEW NOW.







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