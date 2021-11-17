Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят новогоднюю выставку

© Дина Хайченко / Предоставлено галереей «Роза Азора»

10 декабря в Доме-музее К.С. Станиславского в Москве откроется выставка «За Синей Птицей», совместный проект Музея МХАТ и галереи «Роза Азора».

Как сообщают организаторы, выставка приурочена к 30-летию галереи.

В экспозицию войдут макеты, эскизы и фотографии знаменитых постановок зимних сказок «Снегурочка» (1900), «Синяя птица» (1908), «Двенадцать месяцев» (1948), осуществленных на сцене Московского Художественного театра, и работы современных художников Дины Хайченко и Екатерины Рожковой.

«Катя Рожкова и Дина Хайченко играют с нами в хитрую игру, — отмечает искусствовед Кира Долинина. — "Женское" искусство, подчеркнутое рукоделие, домашний театр, куклы, костюмы персонажей классических мхатовских спектаклей оборачиваются тут новогодним представлением и пронзительным разговором о прошлом и наших с ним отношениях. Тут всё немного не такое, как кажется в начале. Театральные костюмы плоские и для ношения не приспособлены. Ватные фигурки пляшут танец ярких цветов, тогда как дома все как один бело-желты. Кони Большого театра прорывают несуществующие вокруг них небеса. И всё вместе складывается в один большой спектакль».

Кураторы выставки: Елена Каменская, Наталья Сидорова, Любовь Шакс.

Выставка «За Синей Птицей» в Доме-музее К.С. Станиславского продлится до 22 января 2022 года.







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