 
13:40 17 ноября 2021Новости
408

Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят новогоднюю выставку

News_detailed_picture© Дина Хайченко / Предоставлено галереей «Роза Азора»

10 декабря в Доме-музее К.С. Станиславского в Москве откроется выставка «За Синей Птицей», совместный проект Музея МХАТ и галереи «Роза Азора».

Как сообщают организаторы, выставка приурочена к 30-летию галереи.

В экспозицию войдут макеты, эскизы и фотографии знаменитых постановок зимних сказок «Снегурочка» (1900), «Синяя птица» (1908), «Двенадцать месяцев» (1948), осуществленных на сцене Московского Художественного театра, и работы современных художников Дины Хайченко и Екатерины Рожковой.

«Катя Рожкова и Дина Хайченко играют с нами в хитрую игру, — отмечает искусствовед Кира Долинина. — "Женское" искусство, подчеркнутое рукоделие, домашний театр, куклы, костюмы персонажей классических мхатовских спектаклей оборачиваются тут новогодним представлением и пронзительным разговором о прошлом и наших с ним отношениях. Тут всё немного не такое, как кажется в начале. Театральные костюмы плоские и для ношения не приспособлены. Ватные фигурки пляшут танец ярких цветов, тогда как дома все как один бело-желты. Кони Большого театра прорывают несуществующие вокруг них небеса. И всё вместе складывается в один большой спектакль».

Кураторы выставки: Елена Каменская, Наталья Сидорова, Любовь Шакс.

Выставка «За Синей Птицей» в Доме-музее К.С. Станиславского продлится до 22 января 2022 года.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Как оставаться социофобом там, где это не приветствуетсяМолодая Россия
Как оставаться социофобом там, где это не приветствуется 

«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной

15 ноября 20211836