Московские гастроли «театра post» завершатся в ЦИМе

19 ноября в 20:00 «Комитет Грустящего Божества» — спектакль-ожидание: герои пьесы Павла Пряжко всё время чего-то ждут. Электричку, очереди в банке, друг друга, новой жизни. Жизнь тем временем проходит мимо — и в этом трагедия новых маленьких людей, незаметных и как бы безликих. Павел Пряжко определяет свой текст как «зимний эмбиент» — кажется, сейчас идеальное время, чтобы его услышать. Спектакль получил шесть номинаций на «Золотую маску»: лучший спектакль малой формы, лучшая работа режиссеров и художников, лучшая мужская и женская роли и лучшая пьеса.

20 ноября в 20:00



«Хорошо темперированные грамоты» уже получили свою «Золотую маску» за эксперимент, и это действительно эксперимент: создатели предлагают зрителям вместе исследовать новгородские берестяные грамоты.



Что в них можно найти? Описи имущества и взаимные расчеты, любовные и письма и молитвенники — одним словом, свидетельства о том, как жили наши предки. В школе мы изучаем исторические события, но мало уделяем внимания повседневности — но ведь именно она составляет жизнь в любые времена.





