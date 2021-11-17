 
13:08 17 ноября 2021Новости
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Московские гастроли «театра post» завершатся в ЦИМе

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Комитет Грустящего Божества»© Дарья Калинина

19 и 20 ноября в Новом зале Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) спектаклями «Комитет Грустящего Божества» и «Хорошо темперированные грамоты» петербургский «театр post» завершит московскую программу гастрольного проекта «Поехали!».

Об этом сообщает пресс-служба ЦИМа.

Расписание:

  • 19 ноября в 20:00

    «Комитет Грустящего Божества» — спектакль-ожидание: герои пьесы Павла Пряжко всё время чего-то ждут. Электричку, очереди в банке, друг друга, новой жизни. Жизнь тем временем проходит мимо — и в этом трагедия новых маленьких людей, незаметных и как бы безликих. Павел Пряжко определяет свой текст как «зимний эмбиент» — кажется, сейчас идеальное время, чтобы его услышать.

    Спектакль получил шесть номинаций на «Золотую маску»: лучший спектакль малой формы, лучшая работа режиссеров и художников, лучшая мужская и женская роли и лучшая пьеса.

  • 20 ноября в 20:00

    «Хорошо темперированные грамоты» уже получили свою «Золотую маску» за эксперимент, и это действительно эксперимент: создатели предлагают зрителям вместе исследовать новгородские берестяные грамоты.

    Что в них можно найти? Описи имущества и взаимные расчеты, любовные и письма и молитвенники — одним словом, свидетельства о том, как жили наши предки. В школе мы изучаем исторические события, но мало уделяем внимания повседневности — но ведь именно она составляет жизнь в любые времена.



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