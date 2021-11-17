Московские гастроли «театра post» завершатся в ЦИМе

Дневник его гусенка
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 2021413
19 и 20 ноября в Новом зале Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) спектаклями «Комитет Грустящего Божества» и «Хорошо темперированные грамоты» петербургский «театр post» завершит московскую программу гастрольного проекта «Поехали!».
Об этом сообщает пресс-служба ЦИМа.
Расписание:
19 ноября в 20:00
«Комитет Грустящего Божества» — спектакль-ожидание: герои пьесы Павла Пряжко всё время чего-то ждут. Электричку, очереди в банке, друг друга, новой жизни. Жизнь тем временем проходит мимо — и в этом трагедия новых маленьких людей, незаметных и как бы безликих. Павел Пряжко определяет свой текст как «зимний эмбиент» — кажется, сейчас идеальное время, чтобы его услышать.
Спектакль получил шесть номинаций на «Золотую маску»: лучший спектакль малой формы, лучшая работа режиссеров и художников, лучшая мужская и женская роли и лучшая пьеса.
20 ноября в 20:00
«Хорошо темперированные грамоты» уже получили свою «Золотую маску» за эксперимент, и это действительно эксперимент: создатели предлагают зрителям вместе исследовать новгородские берестяные грамоты.
Что в них можно найти? Описи имущества и взаимные расчеты, любовные и письма и молитвенники — одним словом, свидетельства о том, как жили наши предки. В школе мы изучаем исторические события, но мало уделяем внимания повседневности — но ведь именно она составляет жизнь в любые времена.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:38Представители 16 музеев из 12 стран соберутся на форуме в Москве
16:11Ретроспектива Алена Кавалье пройдет в музее «Гараж»
15:14На платформе NEW NOW обсудят арт-инициативы и эко-активизм
14:42Сочинения лауреатов программы «Русская музыка 2.1» исполнят в Москве
13:40Музей МХАТ и «Роза Азора» готовят новогоднюю выставку
13:08Московские гастроли «театра post» завершатся в ЦИМе
12:05Умер Юрий Фрейдин
10:00Письмо деятелей культуры: Сохранить Международный Мемориал
Вчера
20:11Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»Все новости
Ретроспектива Алена Кавалье в Москве17 ноября 2021413
Настасья Хрущева о своем новом балете17 ноября 2021780
В исполнении Эстер Паперной, подруги Даниила Хармса17 ноября 20211031
Эбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века16 ноября 20211015
Перед лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией16 ноября 20211320
Концерт Владимира Юровского в честь 90-летия Софии Губайдулиной16 ноября 20211108
В книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата16 ноября 20211846
«Риголетто» в МАМТе15 ноября 20214197
«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной15 ноября 20211836
О том, как фестиваль «Кавказ обетованный» меняет восприятие истории и нас самих12 ноября 20213575
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 20216281
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 20213522