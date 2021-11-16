Балет Альбины Вахитовой на музыку Тибора Семзё представят в ДК Рассвет

«Мы сцепились всей широтой наших судеб». Писательская пара Муа и Харри Мартинсон
Эбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века16 ноября 2021582
17 ноября в московском пространстве ДК Рассвет танцевальная компания «Сад» представит балет Альбины Вахитовой «Water — Wonder» на музыку одноименного произведения венгерского минималиста Тибор Семзё.
Начало в 20:00 и в 21:00.
Семзё работал в редком жанре мелодекламаций: в них сочетались литература, музыка и кино. Участники танцевальной компании «Сад», которые сами работают на стыке различных сфер искусства, добавят к работе композитора еще один медиум — пластический.
«"Water — Wonder" — это наблюдение за превращением шести движений, которые в течение сорока минут, незаметно перетекая из разрозненных точечных жестов, сливаются в один движимый поток. То же самое происходит и со временем. Проистекая из разрозненных течений, время существования исполнителей постепенно синхронизируется, выливаясь в единое русло. "Water — Wonder" — это запечатленная метаморфоза сорока минут», — говорится в сообщении на сайте ДК Рассвет.
Хореография — Альбина Вахитова
Исполнители — Виктория Брызгалова, Евгений Панкратов, Дмитрий Власик, Полина Копылова, Лиза Успенская, Альбина Вахитова
Флейта — Екатерина Пителина
Композиция — Тибор Семзё, «Water-Wonder» (1982)
Художник по костюму — Юлия Ли
Свет — Вика Строй
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:11Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»
17:59Балет Альбины Вахитовой на музыку Тибора Семзё представят в ДК Рассвет
16:06Центр Вознесенского покажет лекцию-перформанс «РыСи»
15:20Объявлены победители Премии Анатолия Зверева
14:45Фестиваль актуальной независимой анимации пройдет в «Пионере»
14:07Еврейский музей представит выставку о еврейском детстве
12:23В Эрмитаже назвали победителей конкурса «Золотой Трезини»
15 ноября 2021
19:10Российские просветители выступили в поддержку «Мемориала»
17:55Команда MIEFF организует учебную программу «Внеклассные практики: Нестабильные архивы»Все новости
Эбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века16 ноября 2021582
Перед лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией16 ноября 2021739
Концерт Владимира Юровского в честь 90-летия Софии Губайдулиной16 ноября 2021618
В книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата16 ноября 20211128
«Риголетто» в МАМТе15 ноября 20213468
«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной15 ноября 20211452
О том, как фестиваль «Кавказ обетованный» меняет восприятие истории и нас самих12 ноября 20213272
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 20215895
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 20213234
Док о художнике Дэвиде Войнаровиче, «Назови меня своим именем» в Советской армии, история квир-комиксов и другие интересные находки10 ноября 20214506
Фотограф Артем Пучков проехал от Брянска до Мурманска вместе с трейнсерферами — путешественниками на грузовых поездах10 ноября 20213683
«Вещь в себе» — новый филармонический цикл концертов для лектора с оркестром10 ноября 20213208