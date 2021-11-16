Балет Альбины Вахитовой на музыку Тибора Семзё представят в ДК Рассвет

© ДК Рассвет

17 ноября в московском пространстве ДК Рассвет танцевальная компания «Сад» представит балет Альбины Вахитовой «Water — Wonder» на музыку одноименного произведения венгерского минималиста Тибор Семзё.

Начало в 20:00 и в 21:00.

Семзё работал в редком жанре мелодекламаций: в них сочетались литература, музыка и кино. Участники танцевальной компании «Сад», которые сами работают на стыке различных сфер искусства, добавят к работе композитора еще один медиум — пластический.

«"Water — Wonder" — это наблюдение за превращением шести движений, которые в течение сорока минут, незаметно перетекая из разрозненных точечных жестов, сливаются в один движимый поток. То же самое происходит и со временем. Проистекая из разрозненных течений, время существования исполнителей постепенно синхронизируется, выливаясь в единое русло. "Water — Wonder" — это запечатленная метаморфоза сорока минут», — говорится в сообщении на сайте ДК Рассвет.

Хореография — Альбина Вахитова

Исполнители — Виктория Брызгалова, Евгений Панкратов, Дмитрий Власик, Полина Копылова, Лиза Успенская, Альбина Вахитова

Флейта — Екатерина Пителина

Композиция — Тибор Семзё, «Water-Wonder» (1982)

Художник по костюму — Юлия Ли

Свет — Вика Строй







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