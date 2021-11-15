Команда MIEFF организует учебную программу «Внеклассные практики: Нестабильные архивы»

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Открыт прием заявок от режиссеров. фильммейкеров и художников на участие в учебной программе «Внеклассные практики: Нестабильные архивы», организованную командой фестиваля экспериментального кино MIEFF.

Заявки принимаются до 24 ноября на сайте фестиваля. Результаты отбора будут объявлены 30 ноября.

«Внеклассные практики» пройдут 6–19 декабря. Это междисциплинарная программа, целью которой является глубокое исследование и диалог об актуальных идеях и методах в работе с движущимся изображением.

Студенты познакомятся с тем, как телесные практики и эксперименты со звуком, постколониальная теория и феминизм, идеи постгуманизма, работа с архивами и found footage, собственная история и мифология могут существовать в пространстве кино и открывать альтернативные возможности художественной практики.

Тематическим фокусом программы этого сезона станет работа с архивом в широком понимании. Экспериментальное кино за свою историю часто использовало архив для дестабилизации канонов и истории. Архив может быть активным, раздробленным, естабильным, но способным к сопротивлению. Делая видимыми звук и тактильность, вплетенные в социальную и политическую ткань самой жизни, архив может как скрывать, так и реанимировать память, истории жестокости и колониальной власти.

Преподаватели: Оньека Игве, Николаус Пернецки, Сара Кульманн, Екатерина Селенкина, Стас и Юлия Шарифуллины, Дина Караман, Женя Збань, Саша Карелина, Александра Аникина и другие.

Кураторы программы: Рита Соколовская, Александр Аникина.

Программа «Внеклассные практики» реализуется в рамках международной программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве







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