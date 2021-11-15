ВЮСО и Юрий Башмет дадут два концерта в Москве и Сочи

© Предоставлено Русским концертным агентством

В конце ноября с большими осенними концертами в Зимнем театре Сочи и в Большом зале Московской консерватории выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением Юрия Башмета.

«Осенние концерты оркестра в этом году станут своего рода прелюдией к большим гастрольным и творческим планам коллектива, который в следующем году отметит свое 10-летие», — отмечают организаторы, Русское концертное агентство.

Концерты состоятся 28 ноября в Сочи и 29 ноября в Москве. На них будет представлена программа «Два века русской музыки. Традиции и новаторство», в которую вошли «Народные гуляния на масленицу» из балета «Петрушка» Стравинского, Второй скрипичный концерт Прокофьева, Рапсодия на тему Паганини и «Весенние воды» Рахманинова, «Я ли в поле да не травушка была» Чайковского, а также Первая симфония Шостаковича.

Вместе с Юрием Башметом и ВЮСО на сцену выйдут молодые музыканты, лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского меццо-сопрано Мария Баракова, скрипач Сергей Догадин и пианист Дмитрий Шишкин.

Концерты пройдут в рамках федерального проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» при поддержке Министерства культуры РФ и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов







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