В Москве впервые состоится VR-фестиваль

© Михаил Мокрушин / Less Media Group

Двадцать четыре художественных VR-проекта из двенадцати стран будут представлены с 26 ноября по 12 декабря на Первом Московском международном VR-фестивале. Тема фестиваля – «Фокус на Францию».

Инициаторами и организаторами фестиваля выступили интерактивная студия Less Media Group и медиагруппа «Красный квадрат». Фестивальные показы пройдут в Центре современного искусства МАРС, парке виртуальных развлечений ARena Space и Государственном центральном музее кино.

Программа фестиваля разделена на семь тематических треков: «Осознанность», «Высота», «Сторителлинг», «Арт», «Интерактив», «Док» и «Шедевры».

В трек «Осознанность» включены проекты, исследующие границы сознания с помощью самых смелых образов. «Высота» объединяет работы о космосе и покорении Эвереста, «Сторителлинг» — истории о любви, сомнениях, одиночестве и смелости. Трек «Арт» посвящен истории игрового кино, Собору Парижской Богоматери, а также художественным работам Беклина и Да Винчи. В «Интерактив» вошли две анимационные игры, в «Док» — документальные проекты и фильмы в формате 360°.

В последний уикенд фестиваля, с 9 по 12 декабря, будут показаны работы трека «Шедевры», посвященного VR-воплощениям картин Моне, Мунка и Брейгеля.

Во всех секциях представлены победители крупнейших VR-фестивалей.

Среди них «The Line» — трогательная история любви двух кукол в Сан-Паулу 40-х, получившая «Эмми» за выдающиеся инновации в иммерсивных технологиях и признанная лучшим VR-экспириенсом на Венецианском кинофестивале 2019 года.

Для работы «Space Explorers: The ISS Experience», участвовавшей в Каннском и Венецианском кинофестивалях и получившей премию «Эмми», космонавты Международной космической станции отсняли более 200 часов материала о жизни в космосе.

Восемь наград международных VR-фестивалей на счету проекта «Battlescar» — интерактивной анимационной историт о двух девушках, которые создают панк-группу в Нью-Йорке 70-х.

Один из первых крупных художественных VR-проектов, «Notes on Blindness: Into Darkness», позволяет зрителю прогрузиться в ощущения британского писателя, который внезапно потерял зрение и учится жить с этим.

Подробные описания всех проектов, отобранных в программу Первого Московского международного VR-фестиваля, приводится на его сайте.

Программные партнеры фестиваля: Французский институт при Посольстве Франции в России и международная инициатива Galaxy Network, технические партнеры фестиваля: МИРЭА – Российский технологический университет и российское представительство HTC VIVE







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