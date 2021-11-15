Believe и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают курс по музыкальной экономике

С ноября 2021 по май 2022 года в пространстве Robohall на территории Дизайн-завода «Флакон» в Москве будут проходить лекции открытого образовательного курса «Экономика музыкального творчества», который организуют направление «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ и международный музыкальный дистрибьютор Believe.

Как сообщают организаторы, на шести занятиях открытого образовательного курса «Экономика музыкального творчества» эксперты Believe совместно с представителями крупнейших музыкальных компаний расскажут о ключевых аспектах менеджмента и дистрибуции в музыкальной среде — от работы со стриминговыми платформами до монетизации.

Завершающим этапом курса станет воркшоп, на котором студенты Школы дизайна смогут на практике самостоятельно пройти путь от формирования стратегии выпуска музыки до непосредственной загрузки собственного релиза.

Также студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ получат шанс пройти практику в Believe с возможностью дальнейшего трудоустройства для успешных кандидатов.

Программу курса откроет лекция «DIY философия» (начало в 19:30, регистрация — здесь).

Спикеры: региональный руководитель TuneCore в России и странах СНГ Иван Иванов и музыкальный-продюсер, саунд-артист, композитор и куратор в Школе дизайна Евгений Вороновский.

Модератор: музыкальный продюсер, композитор, куратор направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна Андриеш Гандрабур.

Партнеры проекта — Дизайн-завод «Флакон» и арт-платформа SENSE







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