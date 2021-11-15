 
13:39 15 ноября 2021Новости
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Пермская опера готовит премьеру нового спектакля Антона Пимонова

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой Пермского театра оперы и балета

26 ноября в Пермском театре оперы и балета будет вепервые представлен спектакль «Путеводитель по балету» в постановке руководителя балетной труппы театра Антона Пимонова.

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, адресованный зрителям всех возрастов, «Путеводитель по балету» Антона Пимонова состоит из двух частей.

Первая из них — попытка ответить на вопросы, из каких деталей состоит механизм под названием «балет», по каким законам работает это искусство и что оно способно сообщить современному зрителю.

После антракта все языки и модели танца складываются воедино — исполняется третий акт «Спящей красавицы» Петра Ильича Чайковского и Мариуса Петипа, один из лучших ансамблей в истории мировой хореографии. Хореографию Петипа 1890 года также возобновляет Антон Пимонов.

Над спектаклем также работают композитор Настасья Хрущева, дирижер Артем Абашев, сценограф Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефедова и автор сценария Богдан Королек.

Серия премьерных представлений «Путеводителя по балету» продолжится 27 и 28 ноября.



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