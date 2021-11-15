Конференция о неподцензурной литературе Ленинграда пройдет в Петербурге

Яков Гордин и Сергей Довлатов в Доме писателя имени Маяковского. Ленинград, 1968 © Наташа Шарымова / Предоставлено Музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

18 и 19 ноября в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Петербурге состоится международная конференция «Вокруг Бродского: неподцензурная литература Ленинграда 1950–70-х годов».

Конференцию организуют Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и Фонд Музея Иосифа Бродского. Более двадцати исследователей из Петербурга, Москвы, Иерусалима и Томска выступят с докладами, посвященными различным аспектам истории литературного поколения 1950-х — 1970-х годов, отношениям Иосифа Бродского с его современниками.

Заседания конференции пройдут в музее «Полторы комнаты» и в конференц-зале отеля Indigo St.Petersburg Tchaikovskogo (ул. Чайковского, 17). Программа конференции доступна здесь.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки некоторые участники конференции примут в ней участие в онлайн-формате. Оба дня к конференции можно будет подключиться по этой ссылке.

В рамках конференции 18 ноября филолог и переводчик Андрей Олеар (Томск) представит свой киноспектакль «История ХХ века», поставленный по переводу англоязычной поэмы Иосифа Бродского.

Кроме того, 18 ноября в музее «Полторы комнаты» откроется выставка «Больше, чем один: художественная жизнь Ленинграда 1950–70-х в фотографиях Наташи Шарымовой и ее друзей».

Основу выставки составляют фотографии литераторов, выполненные Наташей Шарымовой, Борисом Куприяновым, Борисом Понизовским и другими авторами. Среди героев экспозиции такие поэты, как Леонид Аронзон, Анатолий Найман, Евгений Рейн, Владимир Уфлянд. Портреты поэтов сопровождаются их стихотворениями, что позволяет увидеть, насколько ярким и неоднородным было поэтическое поколение Ленинграда того времени. Представленные на выставке издания: от машинописных листков самиздата и редких официальных публикаций до журналов, выпущенных за границей — демонстрируют разнообразие творческих стратегий и судеб литераторов 1950-х — 1970-х годов.







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