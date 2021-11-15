 
12:42 15 ноября 2021Новости
795

Конференция о неподцензурной литературе Ленинграда пройдет в Петербурге

News_detailed_pictureЯков Гордин и Сергей Довлатов в Доме писателя имени Маяковского. Ленинград, 1968© Наташа Шарымова / Предоставлено Музеем Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

18 и 19 ноября в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Петербурге состоится международная конференция «Вокруг Бродского: неподцензурная литература Ленинграда 1950–70-х годов».

Конференцию организуют Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и Фонд Музея Иосифа Бродского. Более двадцати исследователей из Петербурга, Москвы, Иерусалима и Томска выступят с докладами, посвященными различным аспектам истории литературного поколения 1950-х — 1970-х годов, отношениям Иосифа Бродского с его современниками.

Заседания конференции пройдут в музее «Полторы комнаты» и в конференц-зале отеля Indigo St.Petersburg Tchaikovskogo (ул. Чайковского, 17). Программа конференции доступна здесь.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки некоторые участники конференции примут в ней участие в онлайн-формате. Оба дня к конференции можно будет подключиться по этой ссылке.

В рамках конференции 18 ноября филолог и переводчик Андрей Олеар (Томск) представит свой киноспектакль «История ХХ века», поставленный по переводу англоязычной поэмы Иосифа Бродского.

Кроме того, 18 ноября в музее «Полторы комнаты» откроется выставка «Больше, чем один: художественная жизнь Ленинграда 1950–70-х в фотографиях Наташи Шарымовой и ее друзей».

Основу выставки составляют фотографии литераторов, выполненные Наташей Шарымовой, Борисом Куприяновым, Борисом Понизовским и другими авторами. Среди героев экспозиции такие поэты, как Леонид Аронзон, Анатолий Найман, Евгений Рейн, Владимир Уфлянд. Портреты поэтов сопровождаются их стихотворениями, что позволяет увидеть, насколько ярким и неоднородным было поэтическое поколение Ленинграда того времени. Представленные на выставке издания: от машинописных листков самиздата и редких официальных публикаций до журналов, выпущенных за границей — демонстрируют разнообразие творческих стратегий и судеб литераторов 1950-х — 1970-х годов.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Как оставаться социофобом там, где это не приветствуетсяМолодая Россия
Как оставаться социофобом там, где это не приветствуется 

«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной

15 ноября 2021832
Всадники СвободыColta Specials
Всадники Свободы 

Фотограф Артем Пучков проехал от Брянска до Мурманска вместе с трейнсерферами — путешественниками на грузовых поездах

10 ноября 20213420