Фестиваль Ecocup пройдет в онлайн-формате

Кадр из фильма «Быстрая мода: настоящая цена дешевой одежды» © Collective Eye Films

С 19 по 29 ноября пройдет фестиваль зеленого документального кино Ecocup, в программе – экологическое кино, лекции, обсуждения, круглые столы и встречи с учеными и экспертами. В этом году фестиваль проводится в онлайн-формате.

Программа фестиваля Ecocup опубликована на его сайте.

Зрители увидят десять документальных фильмов режиссеров из Германии, Франции, Чехии, Дании, Швейцарии, России. Выбирая фильмы для программы, организаторы руководствовались тем, насколько актуальна тема сейчас, насколько интересно будет кино российской публике и найдет ли оно своего зрителя.

«У нас нет зачастую заранее обозначенных тем, но тенденции каждого года определенно прослеживаются, — рассказывает программный директор фестиваля Ecocup Алена Шнайдер. — В этом году темами стали: быстрая "дешевая" мода, загрязнение воздуха вследствие использования энергетики на основе угля, новые технологии и влияние человека на климат, сельское хозяйство, "зеленый" транспорт, браконьерство, социальное противоречие и климатическая тревожность. Мы хотим, чтобы зрители узнали, какие сейчас вызовы стоят перед современным обществом и как их можно решить, а после показов с горящими глазами говорили: "Я тоже могу что-то сделать» и «Каждый должен увидеть этот фильм"».

Фестиваль откроет фильм «Быстрая мода: настоящая цена дешевой одежды» (Fast Fashion: The Real Price of Low-Cost Fashion) — документальное расследование французских режиссерлв Жиля Бовона и Эдуара Перрена о мире дешевой моды и ее последствиях для человека и окружающей среды.

Вопросы сохранения биоразнообразия планеты и борьбы с браконьерством поднимается в игровой полнометражной картине итальянского режиссера Паоло Соди «Шкурный интерес» (Blood Scales). Это фильм о людях, ведущих борьбу в Камеруне за спасение от вымирания самого незаконно продающегося млекопитающего в мире: ящера панголина.

Россию в программе представляет фильм Ольги Стефановой «Остров Буромского», получивший в 2020&nbs;году премии нескольких престижных кинофестивалей. Он рассказывает о людях, похороненных на кладбище маленького острова у берегов Антарктиды, которые внесли неоценимый вклад в исследование континента, и о цене, которую приходится платить за возможность заглянуть за горизонт и расширить свои границы познания.

Также организаторы готовят дискуссионную программу Green Talks: зрители и приглашенные эксперты не только смотрят фильмы, но и обсуждают важнейшие проблемы, стоящие перед человечеством, и пути их решения.

«На фестивале запланирована обширная параллельная программа. С учеными и экспертами мы обсудим проблемы городов, вопросы энергетического перехода и циклической экономики, поговорим о природно-очаговых болезнях и о том, как человек сам приводит к их распространению. Приглашенный психолог расскажет, как жить в век растущей экотревожности. Кульминацией научной программы станет серия круглых столов, организованная при поддержке Высшей школы экономики, здесь с ведущими учеными мы поговорим о природе изменений климата, о том, как в этом контексте меняется мировая экономическая ситуация, обсудим способы адаптации к этим изменениям», — говорит научный куратор фестиваля Ecocup, доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Юлия Кузнецова.

Показ фильмов будет проходить на платформе Cool Play. Все фильмы фестиваля будут доступны для зрителей бесплатно. На этой же платформе можно будет найти видеозапись лекций и круглых столов.

Подключиться к конференциям и обсуждениям фильмов онлайн можно будет через сервис Zoom или на официальных страницах фестиваля Ecocup в социальных сетях (Facebook, «ВКонтакте»).

Фестиваль проводится в партнерстве с Представительством ЕС в России при поддержке отделения Фонда имени Генриха Бёлля в Москве







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU