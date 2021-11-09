 
17:23 9 ноября 2021Новости
648

«Мемориал» запустил подкаст о цензуре

News_detailed_picture© Международный Мемориал

Международный Мемориал* запустил новый подкаст «Это решили запретить», посвященный истории цензуры в России.

Ведущие подкаста Арен Ванян и Оксана Басенко обсуждают, под какими предлогами в России принимались законы, ограничивавшие свободу слова, в каких условиях работали профессиональные цензоры, какие стихи разрешались к публикации, а какие — нет, и многое другое.

Среди героев выпуска — как императоры и их подручные, так и книготорговцы и поэты.

Всего планируется десять выпусков. Первые пять уже доступны на всех платформах.


* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
СарабандаТеатр
Сарабанда 

«Пушечное мясо» Павла Пряжко и «театра post» на фестивале «Балтийский дом»

8 ноября 20211188
Цифровой яд интернета: быстрое вознаграждение за ничтожное усилие кликаОбщество
Цифровой яд интернета: быстрое вознаграждение за ничтожное усилие клика Цифровой яд интернета: быстрое вознаграждение за ничтожное усилие клика

Андрей Мирошниченко возвращается с колонкой The medium и the message. Этот текст — короткое, но программное высказывание о том, как сеть меняет наш мозг — и к чему это приводит (например, к поколению «снежинок»)

3 ноября 20217984