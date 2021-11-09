«Мемориал» запустил подкаст о цензуре

Международный Мемориал* запустил новый подкаст «Это решили запретить», посвященный истории цензуры в России.

Ведущие подкаста Арен Ванян и Оксана Басенко обсуждают, под какими предлогами в России принимались законы, ограничивавшие свободу слова, в каких условиях работали профессиональные цензоры, какие стихи разрешались к публикации, а какие — нет, и многое другое.

Среди героев выпуска — как императоры и их подручные, так и книготорговцы и поэты.

Всего планируется десять выпусков. Первые пять уже доступны на всех платформах.



* Международный Мемориал внесен Минюстом РФ в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»







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