 
15:25 9 ноября 2021Новости
774

«Художественный» отметит день рождения фестивалем

News_detailed_pictureКадр из фильма «Французский вестник»© Searchlight Pictures

11 ноября московскому кинотеатру «Художественный» исполнится 112 лет. К этому событию приурочена серия премьерных показов самых ожидаемых фильмов сезона в рамках нового ежегодного кинофестиваля.

Откроет фестиваль 17 ноября в 19:00 российская премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти, Канзас Ивнинг Сан”».

Мировая премьера картины состоялась в этом году на Каннском фестивале. В главных ролях — Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей, Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стив Парк и Оуэн Уилсон.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

После показа состоится public talk с Аленой Долецкой — журналистом, креативным консультантом генерального директора Государственной Третьяковской галереи, в прошлом главным редактором журналов Vogue Russia и Interview Russia, а также показ «Репортажа с места событий» — фильма о фильме, в котором актеры «Французского вестника» делятся впечатлениями о работе с Уэсом Ардерсоном.

Новый кинофестиваль в «Художественном» продлится до 24 ноября. Полная программа будет объявлена дополнительно.



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
СарабандаТеатр
Сарабанда 

«Пушечное мясо» Павла Пряжко и «театра post» на фестивале «Балтийский дом»

8 ноября 20211189
Цифровой яд интернета: быстрое вознаграждение за ничтожное усилие кликаОбщество
Цифровой яд интернета: быстрое вознаграждение за ничтожное усилие клика Цифровой яд интернета: быстрое вознаграждение за ничтожное усилие клика

Андрей Мирошниченко возвращается с колонкой The medium и the message. Этот текст — короткое, но программное высказывание о том, как сеть меняет наш мозг — и к чему это приводит (например, к поколению «снежинок»)

3 ноября 20217985