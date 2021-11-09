«Художественный» отметит день рождения фестивалем

Кадр из фильма «Французский вестник» © Searchlight Pictures

11 ноября московскому кинотеатру «Художественный» исполнится 112 лет. К этому событию приурочена серия премьерных показов самых ожидаемых фильмов сезона в рамках нового ежегодного кинофестиваля.

Откроет фестиваль 17 ноября в 19:00 российская премьера фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти, Канзас Ивнинг Сан”».

Мировая премьера картины состоялась в этом году на Каннском фестивале. В главных ролях — Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей, Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стив Парк и Оуэн Уилсон.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

После показа состоится public talk с Аленой Долецкой — журналистом, креативным консультантом генерального директора Государственной Третьяковской галереи, в прошлом главным редактором журналов Vogue Russia и Interview Russia, а также показ «Репортажа с места событий» — фильма о фильме, в котором актеры «Французского вестника» делятся впечатлениями о работе с Уэсом Ардерсоном.

Новый кинофестиваль в «Художественном» продлится до 24 ноября. Полная программа будет объявлена дополнительно.







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