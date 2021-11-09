Представительство ЕС в России откроет онлайн-гостиную на Moscow FemFest

© Представительство Европейского Союза в России

13 и 14 ноября параллельно основной программе 5-й фестиваля гендерной грамотности, свободы выбора и достоинства людей Moscow FemFest 2021 будет проходить онлайн-гостиная Представительства ЕС в России, генерального партнера фестиваля.

Как сообщают организаторы, основным форматом гостиной станут менторские сессии женщин, которые являются активистками и\или экспертками в вопросах, сопровождающих гендерную повестку.

13 ноября в 12:00 менторскую гостиную откроет сессия с Анастасией Лаукканен «Женщины. Устойчивое развитие. Будущее».

В гостиную приглашаются все желающие обсудить роль гендерной повестки в контексте устойчивого развития, почему уменьшение гендерного неравенства выделяют в отдельный пункт среди целей устойчивого развития ООН и можно ли прийти в устойчивое будущее без гендерного равенства.

Продолжат программу гостиной менторские сессии на тему «Карьера».

C 14:00 по 14:50 Дарья Ивницкая проведет воркшоп по построению сети профессионального нетворкинга и расскажет о том, как построить сеть профессиональных контактов с нуля, в том числе, в другой стране.

О том, каким образом можно совершить успешный переход и построить карьеру в IT-сфере — одной из самых перспективных в настоящее время, но по-прежнему с превалирующей долей мужчин, с 15:00 по 15:50 расскажет Светлана Нохрина на своем мастер-классе «Карьера для женщины в IT: зачем, возможно ли и как это сделать?».

В 16:00 начнется открытый диалог про суть женского лидерства «Женское лидерство — сегодня и завтра» со Светланой Ландой — соосновательницей Women’s Leadership Forum, членом Европейского совета по менторингу и коучингу, международным мастером в коучинге (МСС ICF), основательницей Международного центра коучинга SLAcademy.

Участие в сессии поможет разобраться с такими вопросами: с чего начинается лидерство, как взаимосвязаны лидерские качества и творчество для женщины, что значит быть лидером для себя и команды, чем лидер отличается от руководителя и как огранить свой лидерский талант.

Завершит блок «Карьера» в 19:00 воркшоп Виктории Золотовой «Как перейти от творчества к бизнесу? 5 шагов к построению успешного бизнеса». На нем можно будет узнать основные шаги запуска собственного проекта, прийти к пониманию своих собственных ценностей, которые послужат драйвером для вашего бизнеса, получить алгоритмы для анализа аудитории и ценные рекомендации эксперта.

Также в первый день состоится встреча с проектом «Бестужевки». Встреча «Бестужевки. Как рассказать о женской истории в комиксе» пройдет с 18:00 по 18:50 в формате воркшопа по созданию комикса о первом женском университете — Высших женских Бестужевских курсов.



Повестка менторской гостиной второго дня, 14 ноября, будет развиваться преимущественно вокруг тематики успешной самопрезентации.

Этому посвящен блок мастер-классов по темам:

С 12:00 по 12:50 — мастер-класс Натальи Бешлиу «Успешные переговоры»

Участницы мастер-класса узнают, как выстроить переговорный процесс так, чтобы выиграть, и как эмоции влияют на переговоры, получат четкую инструкцию, как во время переговоров управлять своими эмоциями, как экологично и безопасно успокаивать разгневанного человека, а также что делать, чтобы договоренности соблюдались.

С 13:00 по 13:50 — мастер-класс Ксении Ульяновой «Как бороться синдром “самозванки” и уметь презентовать свои сильные стороны». Участницы мастер-класса научатся разбираться в типах «синдромов самозванца» и получат стратегию работы с каждым из них, узнают, что такое УЛП (уникальное личное предложение), поймут, как выстраивать свое позиционирование и получат полезные советы эксперта.

С 17:00 по 17:50 — мастер-класс Татьяны Барановой «Успешная презентация с точки зрения культуры и этики». Мастер-класс поможет разобраться в особенностях новой этики, условия которой диктуются в пост-пандемийный период, узнать, как грамотно презентовать себя и как правильно реагировать на неудобные ситуации, руководствуясь правилами этикета.

Заключительный блок менторских сессий второго дня будет посвящен актуальным трендам, таких как ведение независимых блогов в YouTube и создание сообществ, формирующих платформы для самореализации.

С 14:00 по 14:50 — мастер-класс Светланы Гуляевой «Перспективы площадки YouTube для продвижения проектов». Ведущая мастер-класса расскажет об особенностях и перспективах площадки и о том, какие новые функции помогут найти свою аудиторию быстрее.

С 19:30 по 20:45 — Q&A-сессия Анны Бичевской «Интро в теорию сообществ». Сессия будет интересна всем, кто интересуется созданием сообществ и особенностями работы с ними. Участники получат представление о том, чем отличается сообщество от аудитории и разберутся в основах построения коммьюнити.







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