«Память» Апичатпона Вирасетакула покажут в «Пионере»

Сегодня, 9 ноября, в 19:00 в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный предпремьерный показ фильма «Память» Апичатпона Вирасетакула.

«На показе зрителей ждет небольшой сюрприз от режиссера и актрисы Тильды Суинтон, — сообщает сайт кинотеатра «Пионер». — После показа картины пройдет обсуждение — директор по специальным проектам "Пионера" Егор Сенников поговорит с куратором публичной программы кинотеатра Сергеем Сдобновым и зрителями о том, как Тильда Суинтон может сыграть любую роль, почему фильм Вирасетакула показывают в музеях как произведение искусства и что значат загадки и тайны в нашей жизни».

«Память» (Memoria, Германия-Таиланд-Финляндия-Колумбия, 2021)

Режиссер: Апитчатпон Вирасетакул

В ролях: Тильда Суинтон, Элькин Диас, Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего



Синопсис: Джессика, специалист по выращиванию орхидей, приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, находящейся в состоянии сна. Но и сама Джессика практически теряет покой – ее преследует странный звук, похожий то ли на взрыв, то ли на мощный удар, который тревожит и лишает сна. Пытаясь понять его происхождение, героиня все больше теряет связь с тем, что принято считать реальностью…



В июле 2021 года фильм «Память», получил приз жюри 74-го Каннского кинофестиваля.







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