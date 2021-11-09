«Память» Апичатпона Вирасетакула покажут в «Пионере»

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Сегодня, 9 ноября, в 19:00 в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный предпремьерный показ фильма «Память» Апичатпона Вирасетакула.
«На показе зрителей ждет небольшой сюрприз от режиссера и актрисы Тильды Суинтон, — сообщает сайт кинотеатра «Пионер». — После показа картины пройдет обсуждение — директор по специальным проектам "Пионера" Егор Сенников поговорит с куратором публичной программы кинотеатра Сергеем Сдобновым и зрителями о том, как Тильда Суинтон может сыграть любую роль, почему фильм Вирасетакула показывают в музеях как произведение искусства и что значат загадки и тайны в нашей жизни».
В июле 2021 года фильм «Память», получил приз жюри 74-го Каннского кинофестиваля.
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