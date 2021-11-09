 
12:56 9 ноября 2021Новости
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Выставка Константина Батынкова и Павла Гельмана откроется в Москве

News_detailed_pictureКонстантин Батынков. Павел Гельман. Комиссар Мегрэ допрашивает Раскольникова. 2021. Бумага, тушь© Предоставлено галереей «Открытый клуб»

С 11 по 23 ноября в московской галерее «Открытый клуб» будет проходить выставка «Герои и мифы», совместный проект художника Константина Батынкова и писателя Павла Гельмана.

Как сообщает сайт галереи, это не первый опыт их сотрудничества — несколько лет назад были изданы два тома «Историй Якова», написанных Гельманом. Батынков проиллюстрировал эту историю, создав свыше семидесяти рисунков для каждой из книг.

В проекте «Герои и мифы» визуальный ряд принадлежит Батынкову, а текст и сюжеты Гельману. Проект строится на игре воображения, на «странных», немыслимых стечениях обстоятельств, проявляющих новые смыслы. Вопрос мечтателя «а что, если?..» — а если бы Диоген и Сократ высадились на Луну? А комиссар Мегрэ встретился с Раскольниковым? — освобождает, расширяет сознание. Это раскрепощение знакомо детям, а взрослые часто забывают, как интересно бывает пофантазировать, всё смешать и посмотреть, что из этого выйдет.

Как говорят сами авторы, воображение — это движущая сила XXI века, вышедшая в наше время «из тени остальных сил». Известные персонажи оказываются в несвойственной себе среде, разные пласты реальности смешиваются, и в результате возникает новая история — иногда фантасмагорическая, иногда лирическая, но всегда необычная.



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