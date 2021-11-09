Фильм Любови Мульменко «Дунай» покажут в ДК Рассвет

10 ноября в ДК Рассвет в Москве пройдет показ фильма «Дунай» Любови Мульменко.

Об этом сообщает сайт ДК Рассвет.

Начало в 19:30, после показа состоится обсуждение с участием режиссера Любови Мульменко и кинокритика Михаила Ратгауза.

«Дунай» — режиссерский дебют Мульменко, одного из главных сценаристов нового русского кино («Еще один год», «Комбинат "Надежда"», «Верность», «Разжимая кулаки» и др.).

Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.







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