 
11:27 8 ноября 2021Новости
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Группа Franz Ferdinand едет в Россию

News_detailed_picture© La Nación

Летом 2022 года в Петербурге и Москве пройдут концерты шотландской рок-группы Franz Ferdinand.

6 июля Franz Ferdinand выступят в клубе A2 Green Concert (Петербург), 8 июля — в клубе Adrenaline Stadium (Москва).

Как сообщают организаторы московского концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», 11 марта 2022 года у Franz Ferdinand выходит альбом «Hits To The Head», сборник лучших песен группы за 20 лет: «Эти песни уже выдержали серьезную проверку временем, но совсем не забронзовели — в них столько же жажды жизни, иронии и неукротимой энергии, как и у самих Franz Ferdinand, группы, которая точно еще не раз нас всех удивит».

В добавление к 18 классическим хитам на пластинке будут записаны две новые композиции — «Billy Goodbye» и «Curious».

15 марта концертом в Барселоне шотландские музыканты откроют большой гастрольный тур.

Помимо Петербурга и Москвы за четыре месяца они выступят в разных городах Испании, Португалии, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Хорватии, Австрии, Чехии, Польши и США.



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