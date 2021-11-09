Группа Franz Ferdinand едет в Россию

© La Nación

Летом 2022 года в Петербурге и Москве пройдут концерты шотландской рок-группы Franz Ferdinand.

6 июля Franz Ferdinand выступят в клубе A2 Green Concert (Петербург), 8 июля — в клубе Adrenaline Stadium (Москва).

Как сообщают организаторы московского концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», 11 марта 2022 года у Franz Ferdinand выходит альбом «Hits To The Head», сборник лучших песен группы за 20 лет: «Эти песни уже выдержали серьезную проверку временем, но совсем не забронзовели — в них столько же жажды жизни, иронии и неукротимой энергии, как и у самих Franz Ferdinand, группы, которая точно еще не раз нас всех удивит».

В добавление к 18 классическим хитам на пластинке будут записаны две новые композиции — «Billy Goodbye» и «Curious».

15 марта концертом в Барселоне шотландские музыканты откроют большой гастрольный тур.

Помимо Петербурга и Москвы за четыре месяца они выступят в разных городах Испании, Португалии, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Хорватии, Австрии, Чехии, Польши и США.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU