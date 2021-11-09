Группа Franz Ferdinand едет в Россию

«Уральское дерби» vs «Все или ничего»
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 2021501
Летом 2022 года в Петербурге и Москве пройдут концерты шотландской рок-группы Franz Ferdinand.
6 июля Franz Ferdinand выступят в клубе A2 Green Concert (Петербург), 8 июля — в клубе Adrenaline Stadium (Москва).
Как сообщают организаторы московского концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», 11 марта 2022 года у Franz Ferdinand выходит альбом «Hits To The Head», сборник лучших песен группы за 20 лет: «Эти песни уже выдержали серьезную проверку временем, но совсем не забронзовели — в них столько же жажды жизни, иронии и неукротимой энергии, как и у самих Franz Ferdinand, группы, которая точно еще не раз нас всех удивит».
В добавление к 18 классическим хитам на пластинке будут записаны две новые композиции — «Billy Goodbye» и «Curious».
15 марта концертом в Барселоне шотландские музыканты откроют большой гастрольный тур.
Помимо Петербурга и Москвы за четыре месяца они выступят в разных городах Испании, Португалии, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Хорватии, Австрии, Чехии, Польши и США.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:23«Мемориал» запустил подкаст о цензуре
15:53Нобелевские лауреаты требуют от Европарламента вмешаться в судьбу беженцев
15:25«Художественный» отметит день рождения фестивалем
14:58Представительство ЕС в России откроет онлайн-гостиную на Moscow FemFest
13:48«Память» Апичатпона Вирасетакула покажут в «Пионере»
12:56Выставка Константина Батынкова и Павла Гельмана откроется в Москве
11:50Объявлены лауреаты премии «Поэзия»
8 ноября 2021
18:02В Москве состоится аукцион рок-раритетов
16:48Итоги Года Германии в России 2020/2021 подведут онлайнВсе новости
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 2021501
Акустический психоделический этно-поп от молодых поклонников «АукцЫона»9 ноября 2021664
«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Волкострелова в «Урал Опера Балет»9 ноября 2021991
Новый театр Сибири на фестивале «Хаос»9 ноября 2021647
В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов9 ноября 2021556
Дарья Белова — о работе над вторым сезоном документального сериала «Я псих?»8 ноября 20211518
Трилогия «Записки сумасшедших» завершается историей бывшего партийца Богомолова, который просто хотел отдохнуть (и понять диалектический материализм)8 ноября 20212088
«Пушечное мясо» Павла Пряжко и «театра post» на фестивале «Балтийский дом»8 ноября 20211188
Ольга Медведкова: большое интервью8 ноября 20211775
«Внезапно пошел первый снег, и я успокоился»: дух московской осени в новом клипе рок-мэтров5 ноября 20213314
Как смотреть ретроспективу Андрея Красулина в ММОМА3 ноября 20214394
Андрей Мирошниченко возвращается с колонкой The medium и the message. Этот текст — короткое, но программное высказывание о том, как сеть меняет наш мозг — и к чему это приводит (например, к поколению «снежинок»)3 ноября 20217985