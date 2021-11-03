Московская «Ночь искусств» пройдет онлайн

4 и 5 ноября департамент культуры Москвы проводит культурно-образовательную акцию «Ночь искусств». Московские учреждения культуры подготовили к ней более 120 событий, которые в этом году пройдут в онлайн-формате.

Программа «Ночи искусств» доступна на ее сайте. Как сообщают организаторы акции, ее главным событием станет презентация театрального пространства «Арт-платформа» в выставочном зале «Новый Манеж», после которой состоится дискуссия с участием ведущих экспертов в области цифрового искусства.

Также в расписании акции музыкальные спектакли, онлайн-концерты, видеоэкскурсии, кинопоказы, дискуссии, лекции, мастер-классы и воркшопы в прямом эфире.

4 ноября в 20:30 на YouTube-канале Государственной Третьяковской галереи начнется онлайн-прогулка по выставке «Михаил Врубель», а в 21:00 — трансляция концерта Кирилла Рихтера и Константина Дорохова.

Мультимедиа Арт Музея, Москва представит в соцсети «ВКонтакте» серию онлайн-премьер, среди которых экскурсии директора музея Ольги Свибловой по выставкам, цикл интервью «Как живут современные художники» и лекция искусствоведа и блогера Артура Чехса «Текст в искусстве XX — ХXI веков». Начало в 19:00.

В фейсбуке Музейно-выставочного объединения «Манеж» можно будет посмотреть онлайн-лекцию «Как сделать кино своей профессией?» Марины Наумовой — независимого продюсера, сценарного и режиссерского агента первого в России агентства талантов международного типа PlusSeven Management. Начало в 20:00.

Музей Москвы покажет на своей странице «ВКонтакте» концерт группы Zarya и музыкального проекта «Сверкай» (начало в 21:00, регистрация — здесь), новую выставку в инфопоинте и премьеру проекта «Solaris» (начало в 19:00, ссылка на трансляцию будет доступна один день на портале Культура.рф). Экскурсии, воркшопы и лекции также готовят филиалы музея — Музей археологии Москвы, Центр Гиляровского и Музей истории Лефортово.







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