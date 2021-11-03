В петербургском «Манеже» покажут русскую живопись из 39 музеев

Иван Клюквин. У товарища за самоваром (В Петергофе). 1837. Холст, масло © Тверская областная картинная галерея

12 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется выставка «Покой и Радость», на которой будут представлены произведения более 100 русских художников из собраний 39 ведущих музеев России и других стран.

Среди авторов работ, которые можно будет увидеть на выставке в «Манеже», Владимир Боровиковский, Василий Тропинин, Сильвестр Щедрин, Орест Кипренский, Федор Толстой, Карл Брюллов, Иван Шишкин, Архип Куинджи, Михаил Нестеров и Виктор Борисов-Мусатов.

Куратор выставки — Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств.

Саундтрек проекта создал композитор и пианист Антон Батагов. Альбом с музыкальными произведениями, которые будут звучать на выставке, выйдет на лейбле FancyMusic.

Архитектурный дизайн экспозиции, разработанный в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой (Planet 9), включает несколько тематических разделов. «В работах русских художников XIX века отражены образы, возвращающие нашу память к традициям прошлого, не заостряя внимание на его социальных и политических проблемах», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Покой и Радость» в ЦВЗ «Манеж» продлится до 30 января 2022 года. Ее будет сопровождать просветительская онлайн-программа, которая познакомит зрителя с историей и философией XIX века.







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