В петербургском «Манеже» покажут русскую живопись из 39 музеев

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12 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге откроется выставка «Покой и Радость», на которой будут представлены произведения более 100 русских художников из собраний 39 ведущих музеев России и других стран.
Среди авторов работ, которые можно будет увидеть на выставке в «Манеже», Владимир Боровиковский, Василий Тропинин, Сильвестр Щедрин, Орест Кипренский, Федор Толстой, Карл Брюллов, Иван Шишкин, Архип Куинджи, Михаил Нестеров и Виктор Борисов-Мусатов.
Куратор выставки — Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств.
Саундтрек проекта создал композитор и пианист Антон Батагов. Альбом с музыкальными произведениями, которые будут звучать на выставке, выйдет на лейбле FancyMusic.
Архитектурный дизайн экспозиции, разработанный в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой (Planet 9), включает несколько тематических разделов. «В работах русских художников XIX века отражены образы, возвращающие нашу память к традициям прошлого, не заостряя внимание на его социальных и политических проблемах», — отмечают организаторы выставки.
Выставка «Покой и Радость» в ЦВЗ «Манеж» продлится до 30 января 2022 года. Ее будет сопровождать просветительская онлайн-программа, которая познакомит зрителя с историей и философией XIX века.
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