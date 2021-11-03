Большой театр представит премьеру «Дон Жуана»

Сегодня, 3 ноября, на Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) состоится премьера новой постановки оперы Моцарта «Дон Жуан».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ, в постановочную команду спектакля вошли главный дирижер театра Туган Сохиев, режиссер-постановщик, художественный руководитель Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, сценограф Семен Пастух и художник по костюмам Галина Соловьева.

«Семен Спивак дебютирует в Большом театре, а также впервые выступает как оперный режиссер», — отметила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Партии подготовили ведущие солисты оперной труппы ГАБТ и приглашенные артисты: Дон Жуан — Ильдар Абдразаков и Дэниэл Окулич, Командор — Денис Макаров и Александр Телига, Донна Анна — Альбина Латипова и Светлана Лачина, Дон Оттавио — Бехзод Давронов и Туомас Катаяла, Донна Эльвира — Динара Алиева, Екатерина Морозова и Анастасия Щеголева, Церлина — Екатерина Воронцова, Анастасия Сорокина и Гузель Шарипова, Лепорелло — Кшиштоф Бончик, Александр Бородин и Науэль ди Пьерро.

Серия премьерных показов оперы «Дон Жуан» на Новой сцене Большого театра продолжится 4–7 ноября.







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