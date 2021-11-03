Медиахудожники из 17 стран приедут в Петербург на «Киберфест-13»

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С 11 по 28 ноября медиалаборатория CYLAND проведет в Петербурге международный фестиваль медиаискусства «Киберфест-13». В нем примут участие более 70 художников из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, США, Франции и Японии.
Площадками «Киберфеста-13» станут Санкт-Петербургская государственная академия промышленности и дизайна имени А.Л. Штиглица, Анненкирхе, Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, пространство AIR Университета ИТМО (Art.ITMO.Residency), галерея Петра Белого «Люда» и арт-центр «Борей».
Тема фестиваля в этом году — «Космос и Хаос». В программе несколько выставочных проектов, программы саунд-арта и видеоарта, а также серия дискуссий и встреч с художниками.
«Всякий стиль в искусстве стремился породить свой собственный космос — эстетическую структуру и формальное решение. Но что происходит, когда эстетическое, формальное теряет свое значение в определении, что такое искусство? Бездна рождает бездну? Что может быть рождено «пропастью» информации? Или скоро новые технологии полностью поглотят эстетическое — и наш старый космос смыслов будет совершенно неинтересен новому поколению художников?», говорит один из куратором фестиваля, художник Елена Губанова.
Также в кураторскую команду входят Анна Франц (Россия-США), Лидия Грязнова (Россия-Эстония), София Кудрявцева (Россия), Виктория Илюшкина (Россия), Сергей Комаров (Россия), Варвара Егорова (Россия), Александра Дементьева (Бельгия), Христиана Казаку (Греция-Великобритания), Каролин Тампере (Норвегия), Даниэла Симбида (США), Патриша Олиник (США–Канада), Нина Цегледи (Канада) и Жером Ниве-Карзон (Франция).
Среди участников «Киберфеста-13» художник, куратор, участник Documenta 13 и 56-й Венецианской биеннале, основатель и главный редактор журнала e-flux Антон Видокле, пионеры российского сайнс-арта, арт-группа «Куда бегут собаки», звуковой художник, кандидат технических наук и дизайнер музыкальных инструментов Борис Шершенков, австрийская художница, участница фестиваля Ars Electronica Ребекка Мерлик, итальянский интердисциплинарный художник Эмилио Ваварелла, музыкант-экспериментатор из Нью-Йорка, экс-куратор международного проекта по поддержке технологического искусства Harvestworks Ханс Таммен.
В фестивале также примут участие студенты СПГХПА имени А.Л. Штиглица, магистерской программы Art&Science Университета ИТМО и «Школы молодого художника» ПРО АРТЕ. Их проекты будут показаны в СПГХПА имени А.Л. Штиглица, Анненкирхе и пространстве AIR (Art.ITMO.Residency).
«Киберфест» был основан группой независимых художников и кураторов в Петербурге в 2007 году. Это международный проект, популяризирующий отечественное медиаискусство за рубежом, а международное — в России. Его выставки, перформансы, концерты, видеопоказы и другие события проводятся не только в Петербурге, но и в других городах по всему миру: в Лондоне, Нью-Йорке, Москве, Риме, Берлине, Вильнюсе, Токио, Боготе, Венеции.
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