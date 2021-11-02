Фестиваль толерантности пройдет в Петербурге

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С 9 ноября по 17 января благотворительная организация «Ева» проведет в Петербурге XIV Фестиваль толерантности: Праведники народов мира.
В этом году фестиваль впервые проводится одновременно в онлайн- и оффлайн-формате. В программе спектакли, мастер-классы и лекции, а также премьера документального фильма «Как повезет...» к 85-летию Аллы Айзеншарф, советско-израильской поэтессы и педагога, бывшей малолетней узницы гетто.
Торжественное открытие фестиваля состоится онлайн 9 ноября в 16:00, трансляция будет доступна на YouTube-канале Eva Charity.
12 ноября в Социально-Художественном Театре состоится показ спектакля Владимира Кустова «7 гульденов. Игра об Анне Франк». 16 и 17 ноября театр FULCRO представит спектакль «Наш класс», поставленный по одноименной пьесе современного польского драматурга Тадеуша Слободзянека. Режиссер — Дарья Шамина, художественный руководитель постановки — В.М. Фильштинский. 19 ноября состоится показ документального фильма «Как повезет...» и встреча с его создателями.
В преддверии фестиваля был объявлен школьный конкурс художественных работ о Праведниках народов мира «Спасающий одного человека спасает весь мир», итогом которого станет онлайн-выставка. Конкурс начнется 16 ноября, награждение победителей состоится онлайн 6 декабря в 15:00, трансляция будет доступна на YouTube-канале Eva Charity.
17 января фестиваль закроется в Театре на Литейном показом музыкального спектакля «Кабаре Терезин». Сценарий и постановка — Нина Чусова, хореограф-постановщик — Сергей Филин. Этот показ будет также включен в программу цикла мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста», приуроченных к Дню памяти жертв Холокоста и освобождения Красной Армией концлагеря Аушвиц.
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