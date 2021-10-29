Проект «Как читать медиа» выпускает видеокурс по распознаванию фейков

29 октября состоится премьера видеокурса Ильи Бера «Как распознать фейки», созданного в рамках проекта Гёте-Института и COLTA.RU «The Earth Is Flat – Как читать медиа?».

В курсе «Как распознать фейки» пять серий по 15–20 минут, он рассказывает о лжеэкспертах, псевдонауке, мистификациях, ложных цитатах, теориях заговора, фото- и видеофейках.

Илья Бер, основатель и главный редактор сайта «Проверено.медиа», посвященного разоблачению фейков, эксперт-тренер проекта «Как читать медиа»:

«Для видеокурса мы выбрали наиболее яркие и наглядные кейсы, которые любой из вас может встретить в жизни. Он будет интересен тем, кто хочет научиться быстрее и эффективнее разбираться с информацией вокруг. Над курсом работала профессиональная съемочная группа — ребята, которые снимают кино и записывают подкасты. Они старались сделать так, чтобы ролики было нескучно смотреть. Хочется думать, что это получилось. Я полагаю, что в русскоязычном интернете нет в открытом доступе хорошо снятых и смонтированных видеокурсов по фактчекингу, где с профессиональным подходом кратко и ёмко разбираются любопытные кейсы. По крайней мере, я не видел».

Публикация видеокурса о фейках приурочена к открытию обновленного сайта «The Earth Is Flat — Как читать медиа?». В ближайшее время на нем появятся новые авторские тексты, интервью, подкасты, видеоуроки о медиаграмотности и жизни в цифровом мире.

Анна Шюллер, руководитель программного отдела в регионе Восточная Европа и Центральная Азия, руководитель проекта «Как читать медиа»:

«Общемировой опыт последних двух лет, когда пандемия сопровождалась инфодемией, по-новому ставит проблему правды и лжи, поэтому мы открываем новый сайт курсом Ильи Бера, который способствует расширению знаний о том, как отличить подлинныe новости от дезинформации, и как уверенно себя чувствовать в мире избыточной информации. Надеемся, что этот курс будет полезен широкой аудитории, как и другие материалы нашего сайта».

«The Earth Is Flat — Как читать медиа?» — совместный проект Гёте-Института в Москве и COLTA.RU, посвященный медиаграмотности, критическому мышлению и освоению цифрового пространства. Помимо широкой офлайновой программы — тренингов для детей и взрослых, публичных лекций и кинопросмотров — в рамках проекта были записаны цикл подкастов об истории медиа, документальный фильм о кибербуллинге, два анимационных сериала, цикл комиксов.







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