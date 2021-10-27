 
16:44 27 октября 2021Новости
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Музей «Гараж» организует дискуссию о культурной памяти и литературе

News_detailed_pictureИллюстрации студии FOX&OWL для книги «Всё в прошлом: теория и практика публичной истории». 2021© «Новое издательство»

29 октября в публичной программе к выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти», которая проходит в Музее современного искусства «Гараж», состоится онлайн-дискуссия «Воображая прошлое: культурная память и художественная литература».

Начало в 19:00, дискуссия пройдет в Zoom и будет транслироваться на YouTube-канале музея «Гараж».

Как сообщают организаторы, дискуссия посвящена роли романов и других литературных жанров во взаимодействии с прошлым.
Участники поговорят о сочетании в литературном произведении правды и вымысла, значении воображения в обращении с историческим материалом и методах работы писателей с источниками.

Какую роль литература сегодня играет во взаимодействии с прошлым? Как обращаются с временем романы об исторических событиях, где автору приходится искать баланс между художественным вымыслом и документальным материалом? Автофикшн, где частная память обнаруживает одновременно свою глубину и принципиальную неполноту? Поэзия, которая стремится к обобщению и ищет возможность высказывания для прежде не проговоренного? А комикс, в котором визуальный ряд должен вступать в симбиоз с текстом?

Как литература может говорить о событиях прошлого, особенно о трагических, и о судьбе отдельного человека внутри большой истории? Может ли она быть хоть в какой-то мере дидактической — или должна предоставлять читателям возможность самим делать выводы и выстраивать собственные эмоциональные отношения с историческими событиями?

В дискуссии примут участие известные литераторы и исследователи, чьи тексты о прошлом и памяти вызвали большой резонанс:

  • Полина Барскова — поэт, прозаик, филолог. Автор двенадцати книг стихов и трех книг прозы, произведения переведены на многие языки. Лауреат премии Андрея Белого (2015) и премии «НОС» (2015). Преподает русскую литературу в Калифорнийском университете в Беркли. Исследует культуру и литературу блокадного Ленинграда.

  • Мария Степанова — поэт, прозаик, эссеист, главный редактор COLTA.RU. Автор переведенной на 13 иностранных языков книги «Памяти памяти». Лауреат премии Андрея Белого (2005), премии «Московский счет» (2006, 2009, 2018), Национальной литературной премии «Большая книга» (2018).

  • Илья Кукулин — социолог и историк культуры, литературный критик, доцент Высшей школы экономики, кандидат филологических наук. Лауреат премии-стипендии Академии российской современной словесности для молодых литераторов (2002), премии Андрея Белого (2015), международной премии «Белла» за лучшую статью года о русской поэзии (2017) и премии «Неистовый Виссарион», вручаемой за достижения в литературной критике, в номинации «За особые заслуги» (2020).

  • Ольга Лаврентьева — автор комиксов «Сурвило», «ШУВ», «Пятьдесят лет любви» (совместно с Хромогиным и Терлецким), «Непризнанные государства». Комикс «Сурвило» переведен на французский, шведский и норвежский языки. Лауреат премии Артемизии (Франция), премии «КомиксБума», обладатель знака «Нравится детям Ленинградской области», лауреат Международного конкурса «Образ книги».


Модератор — поэт, литературный критик, редактор проекта «Полка» Лев Оборин.



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