Музей «Гараж» организует дискуссию о культурной памяти и литературе

Иллюстрации студии FOX&OWL для книги «Всё в прошлом: теория и практика публичной истории». 2021 © «Новое издательство»

29 октября в публичной программе к выставке Томаса Деманда «Зеркало без памяти», которая проходит в Музее современного искусства «Гараж», состоится онлайн-дискуссия «Воображая прошлое: культурная память и художественная литература».

Начало в 19:00, дискуссия пройдет в Zoom и будет транслироваться на YouTube-канале музея «Гараж».

Как сообщают организаторы, дискуссия посвящена роли романов и других литературных жанров во взаимодействии с прошлым.

Участники поговорят о сочетании в литературном произведении правды и вымысла, значении воображения в обращении с историческим материалом и методах работы писателей с источниками.

Какую роль литература сегодня играет во взаимодействии с прошлым? Как обращаются с временем романы об исторических событиях, где автору приходится искать баланс между художественным вымыслом и документальным материалом? Автофикшн, где частная память обнаруживает одновременно свою глубину и принципиальную неполноту? Поэзия, которая стремится к обобщению и ищет возможность высказывания для прежде не проговоренного? А комикс, в котором визуальный ряд должен вступать в симбиоз с текстом?

Как литература может говорить о событиях прошлого, особенно о трагических, и о судьбе отдельного человека внутри большой истории? Может ли она быть хоть в какой-то мере дидактической — или должна предоставлять читателям возможность самим делать выводы и выстраивать собственные эмоциональные отношения с историческими событиями?

В дискуссии примут участие известные литераторы и исследователи, чьи тексты о прошлом и памяти вызвали большой резонанс:

Полина Барскова — поэт, прозаик, филолог. Автор двенадцати книг стихов и трех книг прозы, произведения переведены на многие языки. Лауреат премии Андрея Белого (2015) и премии «НОС» (2015). Преподает русскую литературу в Калифорнийском университете в Беркли. Исследует культуру и литературу блокадного Ленинграда.

Мария Степанова — поэт, прозаик, эссеист, главный редактор COLTA.RU. Автор переведенной на 13 иностранных языков книги «Памяти памяти». Лауреат премии Андрея Белого (2005), премии «Московский счет» (2006, 2009, 2018), Национальной литературной премии «Большая книга» (2018).

Илья Кукулин — социолог и историк культуры, литературный критик, доцент Высшей школы экономики, кандидат филологических наук. Лауреат премии-стипендии Академии российской современной словесности для молодых литераторов (2002), премии Андрея Белого (2015), международной премии «Белла» за лучшую статью года о русской поэзии (2017) и премии «Неистовый Виссарион», вручаемой за достижения в литературной критике, в номинации «За особые заслуги» (2020).

Ольга Лаврентьева — автор комиксов «Сурвило», «ШУВ», «Пятьдесят лет любви» (совместно с Хромогиным и Терлецким), «Непризнанные государства». Комикс «Сурвило» переведен на французский, шведский и норвежский языки. Лауреат премии Артемизии (Франция), премии «КомиксБума», обладатель знака «Нравится детям Ленинградской области», лауреат Международного конкурса «Образ книги».



Модератор — поэт, литературный критик, редактор проекта «Полка» Лев Оборин.







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