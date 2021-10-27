Bang Bang Education проведет онлайн-фестиваль о современном кино

28 октября пройдет бесплатный онлайн-фестиваль «Современное кино: до и после титров», организованный Школой дизайна Bang Bang Education. В программе дискуссии с участием известных режиссеров, продюсеров, актеров и кинокритиков.

Как новые технологии трансформируют кино и определяют форму и характер высказывания? Где созревают авангардные практики и какие эксперименты сейчас актуальны? Куда идти, с кем сотрудничать и где учиться начинающему кинематографисту? Как кино работает с репрезентацией человека, а режиссеры — с актерами? Россия в кино — какая?

На эти и другие вопросы ответят участники фестиваля:

Зинаида Пронченко — кинокритик и журналист, шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино»

— кинокритик и журналист, шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Василий Степанов — кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс»

— кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Кирилл Сорокин — сооснователь и программный директор фестиваля документального кино Beat Film Festival, в прошлом обозреватель журнала «Афиша» и арт-директор клуба «Солянка»

— сооснователь и программный директор фестиваля документального кино Beat Film Festival, в прошлом обозреватель журнала «Афиша» и арт-директор клуба «Солянка» Рита Соколовская — куратор Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF

— куратор Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF Алиса Таежная — журналистка и кинокритик, постоянный автор The Village, «Афиши Daily», Wonderzine, «Искусства кино», «Сеанса», РБК, Forbes, лектор в Bang Bang Education

— журналистка и кинокритик, постоянный автор The Village, «Афиши Daily», Wonderzine, «Искусства кино», «Сеанса», РБК, Forbes, лектор в Bang Bang Education Антон Яруш — сценарист («Теснота», «Разжимая кулаки», «На близком расстоянии»).

— сценарист («Теснота», «Разжимая кулаки», «На близком расстоянии»). Лена Ланских — кинорежиссер, сценарист, актриса.

— кинорежиссер, сценарист, актриса. Егор Беликов — кинокритик, редактор «Кино ТВ», ведущий на канале «Москва 24», автор в журнале «Искусство кино», ведет телеграм-канал «Нувельваг»

— кинокритик, редактор «Кино ТВ», ведущий на канале «Москва 24», автор в журнале «Искусство кино», ведет телеграм-канал «Нувельваг» Георгий Молодцов — кинорежиссер и независимый продюсер проектов, связанных с дистрибуцией VR-контента

— кинорежиссер и независимый продюсер проектов, связанных с дистрибуцией VR-контента Майя Кузина — продюсер, куратор «Кинопоиска», в прошлом куратор специальных проектов ЦДК



Список участников дополняется. Темы дискуссий и регистрация доступны на странице фестиваля «Современное кино: до и после титров».

Вопросы спикерам можно будет задать в чате комьюнити Bang Bang Education «Дизайн начинается с ⚫️».







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