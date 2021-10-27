В Москве вручили премию «Ясная Поляна»

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26 октября в Большом театре прошла церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна». В главной номинации, «Современная русская проза», премию получил Герман Садулаев за книгу «Готские письма».
Запись церемонии доступна на YouTube-канале премии «Ясная Поляна».
«Конечно, я благодарю жюри "Ясной поляны", — цитирует ТАСС выступление Германа Садулаева на церемонии. — Я всегда всем говорю, не только потому что я получил эту премию, что "Ясная Поляна" — моя самая любимая премия. Она создает атмосферу любви к литературе, атмосферу семьи. Я благодарен читателям. Я читал отзывы, рецензии. Я благодарен всем, кто хвалил, ругал, разбирался. Я, конечно, самый счастливый человек сейчас».
В номинации «Иностранная литература» награжден английский писатель Джулиан Барнс за роман «Нечего бояться» и переводчики его книги на русский язык Дмитрий Симановский и Сергей Полотовский. В номинации «Событие» победила книга «Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет. Послесловие Д. Шеварова».
Специальный приз компании Samsung «Выбор читателей» присужден Марине Степновой за книгу «Сад», набравшую 41% голосов в интернет-голосовании на сайте премии.
Литературная премия «Ясная Поляна» учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung Electronics. Главная номинация премии — «Современная русская проза» — определяет круг литературных тенденций настоящего времени и отмечает текст отечественного автора, который несет в себе идеалы человеколюбия и который важно прочитать именно сейчас, потому что оно определяет круг литературных тенденций настоящего времени.
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