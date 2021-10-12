Вручены призы фестиваля дебютного кино в Нового Голландии

«Настоящее творчество — это всегда выход из зоны комфорта»
Директор Пермской оперы Довлет Анзароков: большое интервью12 октября 20211043
Сегодня, 13 октября, завершился II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Объявлены лауреаты основого конкурса и конкурса короткого метра, обладатели призов Kinolaboratoria и гранта «Перспективы», а также лучший российский фильм фестиваля.
Список победителей приводит пресс-служба фестиваля:
Основной конкурс
Конкурс короткого метра
Лучший короткометражный фильм (три равноценных приза по €5000)
Приз Kinolaboratoria на разработку проекта (два равноценных приза по 500 000 рублей)
Грант Henessy «Перспективы» (3 000 000 рублей) - «Антисексус», реж. Дина Караман
Также в конкурсе короткого метра специального упоминания жюри удостоился фильм «Девушка с лемонграссом» Пом Бунсермвичи.
По решению национального жюри, лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Специального упоминания удостоен фильм «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева.
В состав жюри основного конкурса входили кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм, режиссер и сценарист Адильхан Ержанов и искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.
Победителей конкурса короткого метра определили кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU, старший редактор «КиноПоиска» Василий Корецкий, видеохудожница и режиссер Майя Швейцер, режиссер, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:45Просветительский проект «Дюрер. В фокусе» открывается в Пушкинском музее
13:56Вручены призы фестиваля дебютного кино в Нового Голландии
12:02Издательницы из Германии и России встретятся онлайн на фестивале «Германия-экспресс»
10:47В московском лютеранском соборе исполнят органную музыку XX-XXI веков
Вчера
16:55Петербургский «Манеж» продолжает серию дискуссий на платформе NEW NOW
16:04Выставка итальянского футуризма откроется в Пушкинском музее
15:05В Москве покажут фильмы фестиваля дебютного кино в Новой Голландии
13:46В Москве пройдет симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки»
13:29Венгерские песни в аранжировке для биг-бэнда прозвучат в Москве и ПетербургеВсе новости
Директор Пермской оперы Довлет Анзароков: большое интервью12 октября 20211043
Немецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem12 октября 2021968
Природа между пустотами, шахтами и цифровым взглядом в главном проекте Ярославской биеннале12 октября 20211012
Константин Сонин о книге Николая Эппле «Неудобное прошлое»12 октября 20211652
Историк — о том, как в Беларуси сменяли друг друга четыре версии будущего, и о том, что это значит для сегодняшнего дня12 октября 20211212
Лидер Tequilajazzz о новом альбоме «Камни», выступлении в легендарном рок-клубе CBGB и кинопробах у Алексея Германа-старшего11 октября 20212470
Владимир Тарнопольский об открывающемся сегодня в консерватории фестивале современной музыки «Московский форум»11 октября 20211642
Станислав Львовский о стихах Константина Шавловского, бессилии и силе поэзии11 октября 20211965
Галина Бабак и Александр Дмитриев о становлении формального метода в Украине 1920-х — 1930-х годов8 октября 20214044
Московские студенты рассказывают о том, как их посетил Курентзис8 октября 20213473
Музей, которого нет: фотоэкскурсия8 октября 20213792
Полина Барскова о фильме Любови Аркус «Кто тебя победил никто»8 октября 20215313