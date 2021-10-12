 
13:56 13 октября 2021Новости
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Вручены призы фестиваля дебютного кино в Нового Голландии

News_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Сегодня, 13 октября, завершился II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Объявлены лауреаты основого конкурса и конкурса короткого метра, обладатели призов Kinolaboratoria и гранта «Перспективы», а также лучший российский фильм фестиваля.

Список победителей приводит пресс-служба фестиваля:

Основной конкурс

  • Гран-при (€15 000) — «Девушка и паук», реж. Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер
  • Приз жюри (€10 000) — «Пятна», Мерави Герима


Конкурс короткого метра

Лучший короткометражный фильм (три равноценных приза по €5000)

  • «В поисках Алины», реж. Рокхайя Марьеме Бальде
  • «Двухсотлетие», реж. Пабло Альварес-Меса
  • «Чувства летающих», реж. Данила Липатов


Приз Kinolaboratoria на разработку проекта (два равноценных приза по 500 000 рублей)

  • «Фитоконтроль», Алексей Михайлов
  • «Колка», Соня Петренко


Грант Henessy «Перспективы» (3 000 000 рублей) - «Антисексус», реж. Дина Караман

Также в конкурсе короткого метра специального упоминания жюри удостоился фильм «Девушка с лемонграссом» Пом Бунсермвичи.

По решению национального жюри, лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Специального упоминания удостоен фильм «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева.

В состав жюри основного конкурса входили кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм, режиссер и сценарист Адильхан Ержанов и искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.

Победителей конкурса короткого метра определили кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU, старший редактор «КиноПоиска» Василий Корецкий, видеохудожница и режиссер Майя Швейцер, режиссер, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная.



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