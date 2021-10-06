В Музее Москвы откроется мультимедийный проект «Solaris»

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4 и 5 ноября в Музее Москвы в рамках «Ночи искусств» пройдут премьерные показы мультимедийного проекта Дмитрия Мелкина и Павла Пепперштейна «Solaris», приуроченного к столетию автора романа «Солярис» Станислава Лема.
Театрально-выставочный проект «Solaris» — спектакль режиссера Дмитрия Мелкина и выставка арт-группы «ППСС» (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски) — продлится до осени 2023 года.
«Действие, погружающее в виртуальную вселенную, будет проходить в Музее Москвы каждый месяц, на несколько дней полностью меняя пространство Провиантских складов, — сообщают организаторы. — Зрители смогут сами выбирать, какое измерение проекта посетить: приобрести билет можно будет либо на выставку, либо и на спектакль, и на выставку. Проект «Solaris» становится частью репертуара театра "Практика", с лета 2021 года переехавшего в Музей Москвы».
Фантастический роман польского писателя Станислава Лема «Солярис» о взаимоотношении людей будущего c разумным океаном другой планеты был положен Андреем Тарковским в основу одноименного фильма, получившего Гран-при Каннского фестиваля 1972 года.
Театральную адаптацию фильма «Солярис» Дмитрий Мелкин разработал совместно с драматургом Екатериной Бондаренко. В команду проекта также вошли номинант «Золотой маски», художник Александр Барменков, хореограф Александр Андрияшкин, саунд-дизайнер Дмитрий Павлюков и группа Race To Space.
В спектакле заняты актеры Владимир Мишуков, Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, Мириам Сехон, Александра Черкасова-Служитель, Кристина Соболева.
Художники Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски исследуют подсознание города как мыслящего организма. На выставке «Музей подсознания Москвы» будут представлены десять работ, выполненных в жанре phygital — каждый холст открывает портал в дополненную реальность, где сны и галлюцинации города обретают форму и плоть.
Войти в дополненную реальность посетители выставки смогут с помощью приложения Solaris app, разработанного группировкой Immerse Lab.
Проект реализуется при поддержке Департамента культуры Москвы
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