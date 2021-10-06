Русское искусство из американских коллекций покажут в Москве

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4 в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств на Пречистенке в Москве будет проходить выставка «Шедевры русского искусства из американских коллекций».
Выставку организует галерея Aba Gallery (Нью-Йорк) — одна из самых компетентных зарубежных организаций, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе. За 35 лет галереей были организованы десятки выставок в западных и российских музеях.
На московской выставке можно будет увидеть около 70 произведений, охватывающих два столетия русского искусства, от Ивана Айвазовского до Олега Целкова и Эдварда Беккермана.
Пейзажная школа второй половины XIX — начала XX века будет представлена такими именами, как Николай Дубовской, Владимир Федорович, Александр Маковский и Константин Горбатов. Основное ядро этого раздела составляют работы Константина Коровина разных лет, в том числе ранний пейзаж «Гурзуф» (1912) и произведения из знаменитой серии «Парижские бульвары».
В экспозицию также войдут работы Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и других художников.
Выставка «Шедевры русского искусства из американских коллекций» в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств продлится до 23 ноября.
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