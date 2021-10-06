КТиБО: Концертная отрасль потеряла 100 млн из-за ошибки СМИ

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Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) объявила, что потери концертно-билетной индустрии вследствие публикации рядом СМИ информации об отмене массовых мероприятий в России составили более 100 млн рублей. КТиБО намерена обратиться в суд.
Как сообщает сайт группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», речь идет прежде всего о статье РИА Новости, опубликованной 4 октября со ссылкой на выступление главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«В своем заявлении, переданном каналом "Россия 24", Анна Попова говорит о том, что разрешенными массовыми мероприятиями на всей территории являются только те, что проводятся в "свободном от COVID-19 режиме"», — пояснили в КТиБО.
Первоначально статья вышла под заголовком «В России отменили все массовые мероприятия из-за COVID-19» (он по-прежнему виден в поисковой выдаче Google и «Яндекса», а также на сайтах некоторых региональных СМИ). Впоследствии заголовок был изменен, сейчас на сайте РИА Новости статья называется «Попова рассказала, при каких условиях разрешены массовые мероприятия».
На эту публикацию ссылались многие другие СМИ, что вызвало спад и прекращение продажи билетов на многие мероприятия.
По расчетам 47 крупнейших компаний, входящих в КТиБО, сумма потерь по всей отрасли составила около 100 млн рублей, компании получили несколько тысяч обращений о возврате билетов. «Нашей индустрии как будто вырубили свет», — свидетельствуют промоутеры.
«Недопустимые заголовки федеральных и региональных СМИ считаем наносящими вред и материальный ущерб игрокам рынка, работающим в режиме COVID-free, — говорится в заявлении КТиБО. — Ассоциация намерена оспаривать в суде ложные публикации в СМИ, являющиеся разрушительными для отрасли».
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