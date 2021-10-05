Работы художников из пяти стран покажут в Краснодаре

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8 октября в Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре откроется международная выставка «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной». На ней будут представлены произведения художников из России, Германии, США, Франции и Швейцарии.
Разрабатывая концепцию выставки, ее кураторы — Екатерина Щербакова (Париж) и Екатерина Щербакова (Москва) — отталкивались от идеи своей возможной бюрократической неразличимости.
Проект «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной» посвящен зыбким границам идентичности. Как конструируется идентичность? Что стоит за бюрократическим описанием личности? Как язык влияет на формирование картины мира? Как технологический прогресс влияет на человека в его восприятии себя и взаимоотношениях с обществом?
Работы участников выставки складываются во множественную идентичность, составленную из разных аспектов, таких как отсылки к личным и территориальным мифологиям, проявление необычных способностей, особая чувствительность к реальности, инсценировки, игра, цитирование. Художественные работы и весь проект в целом становятся отправной точкой для рассуждения о разнообразии общества. Поликультурность, языковое разнообразие, множественность социальных форм — основные темы, о которых говорят художники и художницы проекта.
В проекте участвуют Татьяна Антошина (Москва-Лоо), Алина Десятниченко (Краснодар), Аркадий Насонов (Москва), Анастасия Потемкина (Москва), Дарья Правда (Петербург), Арам Саакян (Кореновск), Светлана Холлис (Москва), Жюли Сас (Париж), Рафаэль Фабр (Париж), Дельфин Шапюи-Шмитц (Базель), Флоранс Юнг (Цюрих), Дэвид Хорвиц (Лос Анджелес) и арт-группа «Славяне и татары» (Slavs and Tatars, Берлин).
В экспозицию войдут инсталляции, фотографии, живопись, видео и графика. Работы Саши Деминой, Дарьи Правды, Жюли Сас, Светланы Холлис, Дельфин Шапюи-Шмитц и Татьяны Антошиной будут созданы специально для выставки.
Выставка «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной» в ЦСИ «Типография» продлится до 28 ноября.
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