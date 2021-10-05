«Pop-up театр» Семена Александровского запускает проект «Любовные письма»

© Любовные письма / Instagram

8 октября состоится премьера цифрового перформативного проекта в городской среде «Любовные письма», созданного независимым петербургским «Pop-up театром» Семена Александровского.

Перформанс «Любовные письма» знакомит с городом через любовные истории известных личностей и обычных горожан, создавая для каждого участника индивидуальный эмоциональный опыт. Работа с памятью и личными архивами помогает включить частные истории в большой культурный и исторический контекст Петербурга.

Командой проекта отобраны самые интересные любовные письма, которые писали петербуржцы — писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Среди героев любовных историй Иван Тургенев и Полина Виардо, Антон Чехов и Ольга Книппер, Зинаида Гиппиус и Аким Волынский, Леонид Андреев и Алиса Коонен, Александр II и княгиня Екатерина Долгорукова, Лиля Брик и Владимир Маяковский.

Их письма озвучили актеры Дмитрий Лысенков, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Варвара Шмыкова и Федор Федотов, писатель Евгений Водолазкин, продюсер Вячеслав Зильберборд, журналисты Ирина Шихман и Александр Малич, хореограф Лилия Бурдинская, композитор Владимир Раннев, драматурги Михаил Дурненков, Евгений Казачков и Дмитрий Данилов, поэтесса Вера Полозкова, руководитель проекта «Эрмитаж 20/21» Дмитрий Озерков и другие артисты, художники, музыканты и общественные деятели.

На момент запуска проекта пользователем будет доступно около ста исторических писем, но их число сразу начнет расти: письма продолжит загружать команда проекта, проект будет пополняться личными историями жителей Петербуга.

Создатели перформанса приглашают петербуржцев стать его соавторами. Каждый желающий может зачитать и опубликовать на карте проекта одно из своих любовных писем, полученных или отправленных, или письмо из семейного архива — фрагмент переписки родителей, бабушек и дедушек.

Для участия в перформансе «Любовные письма» необходим смартфон с доступом к интернету и наушники. Каждый трек имеет привязку к адресу, по которому было получено или отправлено любовное послание. Письма можно прослушивать в двух режимах: прогулочном и дистанционном. В прогулочном формате записи включаются автоматически при приближении к месту. В дистанционном режиме пользователь может слушать письма, вручную выбирая интересующие локации на карте приложения.

Проект «Любовные письма» является победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина и создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Техническую поддержку проекту оказывают Яндекс.Карты и Яндекс.Облако. Разработчик мобильного приложения — Trinity Monsters







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