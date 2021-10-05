В Центре Вознесенского прочитают лекции о театре

© Romain Etienne

Центр Вознесенского совместно с Ассоциацией театральных критиков (АТК) запускает цикл лекций «Новейший театр».

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, лекции будут проходить раз в три недели в офлайн-режиме. Программа цикла разработана куратором Центра Вознесенского, театроведом Юлией Гирбой и театральным критиком, куратором образовательных программ АТК Глебом Ситковским.

Приглашенные лекторы коснутся таких актуальных тем, как «форум-театр», «театр горожан», принципиально новые взаимоотношения театра со зрителем, работа с искусственным интеллектом, перспектива развития технологий, видеомэппинга, анимации, экологический активизм в театре, феминизм в театре, движение независимых театров, интеграция совриска в современный театр и т. д. Кроме того, разговор пойдет о новых условиях работы с литературным текстом и о том, как современная проза и поэзия дают импульсы для развития театрального языка, как новая драма становится общеупотребимым материалом, как язык современной поэзии становится языком театра.

Первую лекцию цикла — «Визуальный театр и новые технологии» — прочитает 9 октября в Центре Вознесенского театральный критик и журналист Дина Годер.

VR-шлемы, роботы-актеры, виртуальные аватары и спектакли в онлайн — как новые технологии и инструменты дополненной реальности влияют на театр? Дина Годер расскажет о том, почему не стоит переживать за драматическое искусство, ведь цифровые методы расширяют его границы и заставляют по-новому взглянуть на привычные сюжеты.

Начало в 17:00, билеты (300 рублей) — здесь.







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