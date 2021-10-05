Amfest откроется российской премьерой фильма «Жокей»

© Adolpho Veloso / Sundance Institute

7 октября в московском киноцентре «Октябрь» начнется 16-й фестиваль американского кино Amfest. На открытии будет показана картина Клинта Бентли «Жокей», которая участвовала в кинофестивале Sundance и кинофестивале в Торонто.

Как сообщают организаторы фестиваля, арт-объединение CoolConnections, в этом году Amfest впервые пройдет в гибридном формате: фестивальные хиты из США можно будет увидеть в 22 кинотеатрах по всей России, а также онлайн — на платформе Cool Play.

Помимо Москвы показы будут проходить во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Сургуте, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Якутске и Ярославле.

Среди фильмов фестиваля Amfest номинант на премию «Оскар», короткометражная комедия «Комната писем» с Оскаром Айзеком, роуд-муви «Лебединая песнь» c Удо Киром, «Год вечной бури» – киноальманах Каннского кинофестиваля, снятый режиссерами из разных стран в условиях изоляции, фэнтэзи «Земляничный особняк», мамблкор-ужастик «Долина чудес», фантастический фильм «Сигнал бедствия», ностальгическая молодежная комедия про 1990-е «Драмарама» и ромком «Уроки испанского» о карантине, снятый в Zoom-формате.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Подробнее о фестивале Amfest и его программе можно узнать на сайте CoolConnections.

Показы фестиваля Amfest проводятся в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства США в Москве







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU