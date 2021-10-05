Три премьеры представит в Петербурге «театр post»

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В 2021 году петербургскому «театру post» исполняется 10 лет. К этому событию приурочен «post-юбилейный сезон» 2021/2022, в афише которого три премьеры в Петербурге, публичная программа, выставка, спектакль-акция и гастроли по городам России.
Расписание:
3–12 октября — аудиовизуальная инсталляция «Час места», совместный проект с фестивалем «Территория» в Московском музее современного искусства
Авторы проекта — Иван Николаев, Павел Пряжко, Алена Старостина
Музыка — Дмитрий Власик
Куратор — Алена Старостина
Продюсер — Ксения Волкова
14 и 15 октября — спектакль «Пушечное мясо» (в рамках XXXI Международного фестиваля «Балтийский дом»), театр-фестиваль «Балтийский дом», 181-я комната
Режиссер — Дмитрий Волкострелов
Композитор — Дмитрий Власик
Художник, художник по костюмам, ассистент режиссера — Алена Старостина
17–18 декабря — образовательная программа «Десять лет "театра post" — десять лет независимого театра в России», Новая сцена Александринского театра
декабрь — спектакль «Уроки латыни» (по одноименной поэме Демьяна Кудрявцева)
Режиссер — Дмитрий Ренанский
3–5 июня 2022 года — спектакль-акция «Короткие проводы», тотальная инсталляция из спектаклей «театра post», с которыми театр намерен попрощаться в год десятилетия
Авторы проекта — Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Алексей Платунов, Алена Старостина
Кроме того, в юбилейном сезоне запланированы гастроли спектакля «Комитет грустящего божества» в Москве на XVI Международном фестивале-школе «Территория» (4–5 октября) и в Новосибирске на Фестивале актуального театра «Хаос» (28 октября), а также юбилейные гастроли театра в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Калуге в ноябре в рамках программы «Поехали» при поддержке программы Большие гастроли.
Проект «post-юбилейный сезон» осуществляется при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда Михаила Прохорова и Фонда Российской культуры
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