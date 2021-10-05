«Сеанс» объявил распродажу

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Сегодня, 4 октября, в онлайн-магазине издательства «Сеанс» началась специальная распродажа. Книги, выпущенные издательством, можно купить со скидкой до 50%.
«Не секрет, что "Сеанс" живет в положении вечного бюджетного дефицита, но сейчас он давит на нас как никогда прежде — может остановить нашу работу, не дожидаясь конца года. Нам будет не на что печатать запланированные новые книги, расплачиваться с авторами, редакторами и корректорами. Поэтому мы не стали ждать "черной пятницы": эта распродажа — не просто рекламная кампания для нас и возможность сэкономить для вас, а способ реально помочь "Сеансу"», — сообщают организаторы акции.
«Средства, вырученные от распродажи, — пишут они, — помогут "Сеансу" выстоять в непростое для него время и пойдут на печать новых книг».
Место проведения распродажи — shop.seance.ru — онлайн-магазин, который продает издания «Сеанса» без посредников и приносит живые деньги издательству.
Среди книг, которые можно купить по сниженным ценам, первые выпуски новой серии «Сеанс. Лица» — Финчер, Триер, Поланский, Делон, Питт, Кассаветис, книга Натальи Милосердовой о сценаристке, актрисе и режиссере, создательнице советского детского кино Маргарите Барской, классическая книга Майи Туровской об Андрее Тарковском, контекстная история кино последних 15 лет, написанная Андреем Плаховым, две последние книги «черной» серии «Сеанса» — тома «Герман» и «Расторгуев», а также допечатка мемориального издания «Бодров» и двухтомник сценаристки Надежды Кожушаной.
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