ГМИИ проводит Международную неделю осведомленности о дислексии

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С 4 по 10 октября в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет III Международная неделя осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении, организованная музеем совместно с Ассоциацией родителей детей с дислексией.
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, в течении нескольких дней на фасаде Главного здания музея можно увидеть баннеры с нарушенной последовательностью букв, передающие трудности восприятия текста человеком с дислексией.
4 октября в Итальянском дворике ГМИИ состоится торжественное открытие Международной недели осведомленности о дислексии. В нем примут участие директор ГМИИ Марина Лошак, ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания Татьяна Черниговская и основательница Ассоциации родителей детей с дислексией Мария Пиотровская. Также в программе выступление ансамбля Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.
5 и 6 октября в ГМИИ пройдет двухдневная научно-практическая конференция «Школьные трудности. Современные стратегии помощи детям», мастер-класс Марии Дрезниной для детей с особенностями развития и специальная музейная сессия «Дети с трудностями в обучении на выставке современного искусства» с участием представителей крупнейших российских музеев. Кроме того, в программе конференции выступления педагогов, специалистов в области нейронаук и исследователей дислексии.
Во время проведения Недели осведомленности о дислексии на сайте музея проводится виртуальный флешмоб «как видят люди с дислекcией», где новости о мероприятиях недели будут отображаться так, как увидели бы этот текст люди, испытывающие трудности в обучении.
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