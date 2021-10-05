Гёте-Институт проведет конференцию «Молодежь в цифровом пространстве»

С 15 по 17 октября в Томском государственном университете, а также в Новосибирске, Уфе, Перми и Тюмени в рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет конференция Гёте-Института для учителей и специалистов по работе с подростками «Молодежь в цифровом пространстве».

Цифровое пространство и онлайн-каналы коммуникации оказывают всё большее воздействие на современное общество и во многом определяют поведение, потребление информации, ценности и общение детей и молодежи.

Как цифровые медиа меняют общество и молодых людей? Какие возможности для образования и взаимодействия они открывают и какие опасности в себе таят? Как обеспечить равные возможности и безопасность в цифровой среде? Каким мы хотим видеть цифровое будущее и что необходимо знать и уметь преподавателям и специалистам, чтобы успешно работать с молодой аудиторией?

На эти и другие вопросы ответят российские и немецкие эксперты по цифровым коммуникациям и образованию — участники конференции Гёте-Института «Молодежь в цифровом пространстве».

Организаторы приглашают к участию специалистов по работе с детьми и молодежью в возрасте 10–17 лет, учителей, сотрудников библиотек и всех тех, кто работает в сфере онлайн-образования и заинтересован в повышении квалификации.

15 октября конференция состоится в гибридном формате – на площадке в ТГУ и в режиме прямой онлайн-трансляции. Спикеры из России и Германии д-р Леонард Нови (Институт медиа- и коммуникационной политики, Кельн), Ютта Кролль (Фонд «Цифровые возможности» по исследованию цифровизации и обеспечению равных цифровых возможностей и медиаграмотности), Сергей Степанов (Институт образования ТГУ), исследователь новых технологий в образовании Ульяна Матюшенкои и другие выступят с лекциями и презентациями. Онлайн-трансляция с синхронным переводом будет доступна на YouTube-канале Гёте-Института с 9:00 мск.

16 и 17 октября профессиональные медиатренеры проведут серию практических семинаров по цифровой грамотности и созданию медиапродуктов в Томске, Новосибирске, Уфе, Перми и Тюмени. Тренинги предполагают очное участие.

Партнеры конференции — Научная библиотека ТГУ и Фонд Digitale Chancen







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