На фестивале NET покажут спектакли из семи стран

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С 9 ноября по 19 декабря в Москве пройдет XXII Международный театральный фестиваль «Новый европейский театр» (NET). В его программе спектакли из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Литвы и Швейцарии.
Откроется фестиваль 9 и 10 ноября во Дворце на Яузе (временной площадке Театра на Бронной) спектаклем Сюзанны Кеннеди «Три сестры», уже побывавшим на многих ведущих европейских фестивалях.
10 ноября пройдет первый концерт проекта Horror Vacui, посвященного исследованию природы творчества. На площадке клуба Mutabor выступят берлинский ансамбль zeitkratzer и видеохудожник Lillevan. В программе российские и мировые премьеры аудиовизуальных композиций на основе музыки Райнхольда Фридла (Германия) и музыки Дмитрия Курляндского (Россия) и Армана Гущяна (Россия).
С 19 по 21 ноября на Другой сцене театра «Современник» можно будет увидеть перформанс-оперу «Sun & Sea» литовских художниц Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите, получившую высшую награду 59-й Венецианской биеннале. Участники перформанса, лежа на песке, исполняют песни, посвященные последствиям изменения климата, проблемам общества потребления и вечной нехватке времени.
«Театр взаимных действий» — независимое объединения художников Шифры Каждан, Леши Лобанова, Ксении Перетрухиной и продюсера Александры Мун — с 25 по 28 ноября в Музее-мастерской Дмитрия Налбандяна представит премьеру выставки-спектакля «Холодная война».
Российская премьера спектакля «Утечка» режиссера Александра Вартанова по пьесе драматурга Юлии Савиковской состоится в Центре имени Вс. Мейерхольда 26 и 27 ноября.
3 и 4 декабря на Малой сцене Театра Наций Борис Никитин исполнит спектакль «Эссе об умирании».
На NET 2021 впервые в России будет показана работа датского хореографа Метте Ингвартсен. Премьерные представления спектакля «21» пройдут 10, 11 и 12 декабря в Центре имени Вс. Мейерхольда.
15 декабря на сцене театра Et Cetera будет представлен спектакль «Farm Fatale» Филиппа Кена.
Полностью расписание XXII Международного театрального фестиваля «Новый европейский театр» опубликовано на его сайте.
Генеральный партнер фестиваля NET — Фонд Михаила Прохорова
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