Гран-при «Индюшат-2021» получила Lera Loma

© Предоставлено пресс-службой фестиваля «Индюшата»

29 сентября в московском клубе «Мумий Тролль Music Bar» закончились финальные концерты фестиваля независимых групп «Индюшата-2021» и были объявлены имена победителей. Гран-при получила певица и автор песен из Москвы Lera Loma.

Как сообщает пресс-служба «Индюшат», наградой победительнице станет систематизированная пресс-поддержка со стороны организатора фестиваля, компании Kushnir Production.

Второй приз — сертификат на съемку клипа от компании LSD Production — получила группа «БИБН» из Петербурга.

Третье место заняла московская группа «КНД». Музыканты смогут пройти образовательный курс режиссера-клипмейкера Ирины Мироновой по созданию видеоконтента.

Специальные призы участникам фестиваля предоставили партнеры: «СберЗвук», ONErpm Russia, Центр современного искусства М`АРС, digital-агентство SoldoutMafia, премия «На Благо Мира» и певица Екатерина Чистова.

В жюри «Индюшат-2021» входят идеолог фестиваля, писатель, журналист, основатель Kushnir Production Александр Кушнир, генеральный директор и глава A&R NErpm Russia Надежда Бойчевски, скаут Universal Music, основатель телеграм-канала «Русский Шаффл» Олег Кармунин, продюсер Валерий Мифодовский, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Никита Василенко, ведущий радиостанции «Европа Плюс» Александр Генерозов, обозреватель «Независимой газеты» Марианна Власова, журналист Дмитрий Люкайтис, продюсер Маша Федотова и другие.

В финале «Индюшат-2021» выступали десять групп из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Минска, Саратова, Воронежа и Чехова, а также приглашенные гости — «Всадники ЖКХ», MARKINA и «Конус Маха».







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