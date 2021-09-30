Начинается фотоконкурс «Аргус-2021»

Сегодня, 30 сентября, открылся прием заявок на участие в конкурсе фотографии «Аргус-2021. Фотография среди искусств».

Как сообщает сайт конкурса, заявки принимаются от российских фотографов в пяти номинациях:

Знак. Изображение. Пространство.

Звук. Ритм. Музыка. Время.

Слово и его воплощение. Театр. Литература. Поэзия.

Храм искусств. Служители искусств. Поклонники.

Номинация для фотографов в возрасте до 18 лет, воплощающих образы театра, музыки, литературы, изобразительного искусства, архитектуры в своих фотографиях.



В жюри конкурса входят артистический директор Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрий Башмет, член фотографического агентства Magnum Photos Карл де Кайзер, российские и зарубежные деятели искусств.

Участие в конкурсе бесплатное.

Победители получат денежные призы. Итогом конкурса станет выставка работ победителей и призеров конкурса на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи 2022 года.







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