Мюнхенский «Нос» Кирилла Серебренникова покажут в Москве

© Bayerische Staatsoper

24 октября Баварская опера начнет премьерные представления оперы Шостаковича «Нос» в постановке Кирилла Серебренникова. Спектакль создан в копродукции с московским театром «Новая опера», на сцене которого он будет показан после премьеры в Мюнхене.

Как сообщает сайт Баварской оперы, музыкальный руководитель постановки — Владимир Юровский. Над спектаклем также работали помощник режиссера Евгений Кулагин, художник по костюмам Татьяна Долматовская, автор масок Шалва Никвашвили и художник по свету Михаэль Бауэр.

Партии исполняют Борис Пинхасович (Платон Кузьмич Ковалев), Сергей Лейферкус (Иван Яковлевич), Лора Айкин (Прасковья Осиповна), Андрей Попов (Квартальный надзиратель), Сергей Скороходов (Иван), Антон Росицкий (Нос), Шон Майкл Плам (Лакей графини) и Геннадий Беззубенков (Сотрудник рекламной редакции). В представлениях участвуют оркестр и хор Баварской оперы.

«“Нос” — опера, безусловно, сатирическая. Шостакович писал ее в 1927–1928 годах, и тогда она воспринималась как сатирическое изображение царской России, что было вполне правомочно. Однако сложности возникли, когда в “Носе” обнаружились параллели с современным обществом. Я думаю, что не только из-за богатого диссонансами музыкального языка этого произведения, но и по причине возможных ассоциаций с устройством тогдашней Советской России “Нос” исчез со сцены и вернулся в отечественный репертуар лишь в 1974 году в постановке Московского камерного музыкального театра Б.А. Покровского под управлением Геннадия Рождественского. Шостакович тогда был еще жив, и он застал тот момент, когда его первенец вновь появился на афише. Но через год Шостакович умер», — рассказывал Владимир Юровский журналу «Музыкальная жизнь».

Дирижер отметил, что в Баварской опере эта опера Шостаковича раньше никогда не ставилась. Поскольку в спектакле занято много российских артистов, репетиции частично проводились в Москве.

Веcной 2018 года Владимир Юровский был назначен новым музыкальным руководителем Баварской оперы. Начиная с сезона 2021/2022 он сменил в этой должности Кирилла Петренко, ставшего главным дирижером и художественным руководителем Берлинского филармонического оркестра.







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