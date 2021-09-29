«ГЭС-2» объявил программу первого сезона

© Глеб Леонов / V-A-C

Сегодня, 28 сентября, объявлена программа первого сезона Дома культуры «ГЭС-2» – постоянной площадки фонда V–A–C в России, которая откроется 4 декабря на Болоной набережной в центре Москвы.

Первый сезон Дома культуры «ГЭС-2» назвается «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?», он продлится до 13 марта 2022 года.

Ключевым проектом сезона станет перформанс «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона». Исландский художник Рагнар Кьяртанссон вместе с режиссером Асой Хельгой

Хьорлейфсдоттир и российской съемочной группой переснимет на русском языке на открытой площадке в «ГЭС-2» около 100 серий американской мыльной оперы «Санта-Барбара», которая была в эфире российского телевидения с 1992 по 2002 год, оказав значительное влияние на формирование постсоветской реальности.

Благодаря перформансу зрители отправятся в Россию 1990-х, чтобы понять, какие образы, ценности и идеи, возникшие тогда, актуальны до сих пор.

Одновременно в «ГЭС-2» будет разворачиваться художественный проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях», который соединит в себе выставку, рейв, стендап и танцевальную процессию. Проект представит новые произведения российских художников, обращающихся к карнавальной культуре сегодня, наряду с образами, костюмами и постановочными фотографиям тридцатилетней давности.

Рагнар Кьяртанссон и Ингибьорг Сигурьонсдоттир курируют еще одну выставку сезона — «В Москву! В Москву! В Москву!». В ней Кьяртанссон выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов на темы, которые являются ключевыми в его творчестве: сила воздействия музыки и драматургии, роль повторения, потенциал влияния искусства на мир и другие.

Первый сезон «ГЭС-2» будет сопровождать большая публичная программа, посвященная основным мотивам творчества Рагнара Кьяртанссона и темам сезона.

Дом культуры «ГЭС-2» занимает здание бывшей городской электростанции 1907 года постройки. Фонд V-A-C приобрел его в 2015 году и предложил архитектурному бюро Renzo Piano Building Workshop разработать проект реконструкции, в основу которого легло намерение максимально сохранить исторический облик здания и превратить его в новую городскую культурную площадку.

В «ГЭС-2» есть пространство для встреч и общения, кинотеатр и концертный зал, библиотека, магазины, ресторан и кафе, детская площадка, мастерские, студии и резиденции художников, выставочные залы, аудитории для публичных мероприятий и

двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей.







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