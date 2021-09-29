Молодые критики и культурологи примут участие в семинаре Stravinsky.online

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До 30 сентября принимаются заявки на участие в III Всероссийском семинаре Stravinsky.online для молодых критиков и культурологов.
Как сообщают организаторы, семинар пройдет в рамках XVII Международного фестиваля современной музыки «Московский форум» и предложит разговор о музыке и критике в несколько непривычном ракурсе. Его тематика отходит от распространенного сегодня жанра лекций «Как написать анонс», «Как взять интервью», «Десять имен, которые нельзя не знать» и т.д. Во время образовательной программы будет рассмотрена критическая деятельность не просто как написание текстов в стандартных форматах, но с позиций ее целеполагания и как важная часть музыкальной инфраструктуры.
В 2021 году тема фестиваля — «Призрак будущего», спикерами семинара станут наиболее перспективные молодые критики и исследователи культуры, чьи публикации и проекты формируют будущее и предлагают новые способы его осмысления и описания.
В программе семинара мастер-классы с разбором статей его участников, а также лекции гостей вечерней дискуссионной программы фестиваля. Занятия семинара будут проходить с 12 по 16 октября ежедневно с 11:00 до 18:00, с 19:00 — концерты фестиваля.
Участие в семинаре бесплатное (20 мест по конкурсу портфолио). Дорога и проживание не оплачиваются. Заявки принимаются по адресу gazeta@mosconsv.ru, в заявке необходимо указать: ФИО, город, место учебы, биографию, прикрепить ссылку на страницы в социальных сетях, а также любой публицистический текст. Возраст участников — до 35 лет.
Участники семинара получают возможность частичного посещения концертов фестиваля «Московский форум», не менее 70% лекций и принять участие в практикуме.
Программа и расписание семинара приводятся на сайте «Московского форума».
Семинар проводится при поддержке Союза композиторов России
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