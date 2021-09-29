«Призрак будущего» станет темой фестиваля современной музыки «Московский форум»

Морган Огрен © Дмитрий Рожков

С 11 по 15 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет XVII Международный фестиваль современной музыки «Московский форум». Тема фестиваля – «Призрак будущего».

Как сообщает сайт фестиваля, программа «Московского форума» посвящена творческому осмыслению актуальных проблем нашего завтра, которые очевидны уже сегодня.

В этом году зарубежными участниками «Московского форума» станут французская мультимедийная группа LiSiLog и швейцарский ансамбль Shockwave, на концерте которого выступит знаменитый шведский барабанщик, лауреат «Грэмми» Морган Огрен.

Также в фестивале примут участие ансамбль «Студия новой музыки», Алена Верин-Галицкая (сопрано), Юлия Мигунова (виолончель), Алексей Потапов (электрогитара), Венедикт Пеунов (баян), Игнат Красиков (кларнет, саксофон) и лауреат XIV Международного конкурса исполнителей современной музыки в Орлеане 2021 года Дмитрий Баталов (фортепиано).

Помимо концертов актуальной музыки в расписании фестиваля дискуссии с участием музыкантов, философов и теоретиков искусства, социологов, критиков и культурологов.

В рамках дневной образовательной программы «Московского форума» 10 октября,в Научно-творческом центре электроакустической музыки состоится мастер-класс французского музыканта-визионера Жана Жоффруа, а 11 октября пройдут лекции руководителя музыковедческого факультета Лионского университета Мюриэль Жубер и исследователя звуковой культуры XX века, лауреата премии «Инновация-2021» Андрея Смирнова и президента ассоциации LiSiLog Веры Жеслин.

С 12 по 16 октября в конференц-зале консерватории будет проходить III Всероссийский семинар молодых культурологов и музыкальных критиков, организованный в сотрудничестве с порталом о новой музыке Stravinsky.online.







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