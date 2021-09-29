Фестиваль памяти Николая Федорова пройдет в Москве

© Алла Мировская

С 3 по 10 октября Библиотека №180 имени Николая Федорова в Москве проведет Фестиваль научных и творческих проектов памяти Николая Федорова. Вход свободный.

Как сообщают организаторы, фестиваль задуман, чтобы продемонстрировать смелость и востребованность идей Федорова и русского космизма здесь и сейчас, представить их как важный ресурс современного философского, художественного, проективного воображения и действия.

Центральным художественным событием фестиваля станет открытие выставки Аллы Мировской «Старые семейные фотографии и объекты глубокого космоса» (3 октября в 18:00), которая строит авторскую космологию на стыках между своим семейным фотоархивом и образами дальнего космоса. В 14:00 начнется экскурсия Аллы Мировской по Беляево — не официальному, а личному, в котором она выросла и стала художницей.

5 и 7 октября фестиваль будет проходить на YouTube-канале Федоровки. Математик, энтузиаст научной фантастики Павел Тычина представит sci-fi кинолекторий библиотеки и свои собственные футуристические инициативы (5 октября в 19:30).

В презентации и обсуждении книги американского антрополога Анны Бернштейн «Будущее иммортализма: пересборка жизни и смерти в современной России» (7 октября в 19:30) примут участие филолог, историк русского космизма Анастасия Гачева, футурологи Алексей Турчин и Данила Медведев, философы Денис Сивков и Евгений Кучинов.

9 октября в 14:00 филолог, руководитель детской литературной студии Московского городского дворца пионеров Ольга Казмирчук и ее студийцы расскажут в Федоровке о том, как они, работая с темой космоса, соединяют в одно память и воображение. В тот же день в 17:00 экономист Александр Никулин, автор книги «Школа Чаянова: утопия и сельское развитие» расскажет о знаменитом российском и советском социологе, крестьяноведе и фантасте Александре Чаянове (1888–1937). Встреча-беседа с ним будет называться «Крестьянская космическая программа: фантастическое земледелие Чаянова и Федорова».

10 октября в 14:00 культуролог, доцент РГГУ Валерия Косякова прочитает в библиотеке лекцию «Казимир Малевич: движение к освобожденному космосу», в которой будут сопоставлены супрематизм и Федоровский супраморализм. В 18:00 в формате круглого стола на тему прошлого, его праха и реликвий как непрошедшего, творческого, будущного ресурса пройдет закрытие выставки Анны Кузнецовой «Братья, сестры и маленькая черная курица», посвященной 700-летию со дня смерти Данте Алигьери.







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