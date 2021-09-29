SOUND UP откроет сезон перформансом о музыке и тишине

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12 октября в Театре Маяковского в Москве состоится первый концерт нового сезона фестиваля актуальной музыки SOUND UP — иммерсивный концерт-перформанс диджитал-арт дуэта 404.zero, музыковеда Ярослава Тимофеева, оркестра SOUND UP и вокального ансамбля Intrada, посвященный феномену тишины в музыке. Куратор – музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский Дмитрий Курляндский.
Как сообщают организаторы, программа «SOUND UP silence» представит разные регистры тишины:
«Если во второй части Симфонии №64 Йозефа Гайдна тишина заменяет очевидные окончания музыкальных фраз (их додумывает и дослушивает сам слушатель), то в Вариациях для фортепиано, op.27 Антона Веберна паузы столь же насыщены и содержательны, как и сам звук. Также в программе сопоставлена сочиненная (не)тишина: от арт-провокации 4’33” величайшего композитора США Джона Кейджа и "Похоронного марша на смерть Великого Глухого" протодадаиста и эксцентрика Альфонса Алле до сочинения-паразита "Карты несуществующих городов. Москва" Дмитрия Курляндского и "Метамузыки" Сергея Загния из незвучащих элементов op.27 Веберна».
Концерт завершат оркестр SOUND UP и вокальный ансамбль Intrada. Они исполнят восемь тактов Lacrimosa из Реквиема Моцарта, которые композитор успел написать перед смертью.
Дмитрий Курляндский, куратор программы «SOUND UP silence»:
«Тишина Кейджа, как и квадрат Малевича, неизменно будоражат умы, вызывают раздражение и восхищение. В то же время это то, что принято называть "тупиками" — дальше, кажется, пути в этом направлении нет. Но для художника тупик — всегда вызов и стимул к преодолению. Поэтому часто подобные тупики оказываются полями, на которых разворачивается новая традиция. Даже если мы не принимаем, отвергаем подобные радикальные высказывания — мы часто даже не осознаем, насколько наши мышление и взгляды неизбежно оказываются ими захвачены, какое влияние они оказывают на актуальную культуру. В перформансе "SOUND UP silence" хотелось бы обратиться в первую очередь к тем, кто не принимает или не признает радикальных жестов в искусстве. Мы развернем эти явления в историческую перспективу и обнаружим их глубоко человеческую и человечную природу. Все, что существует в мире, — является частью нас. Важно попробовать примирить себя с еще одной частичкой себя — стать больше».
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