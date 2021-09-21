Вручены «Эмми»

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19 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения победителей 73-го сезона премии «Эмми», которую присуждает Американская телевизионная академия.

Как сообщает Variety, рекордное количество наград — 44 — получили проекты стриминговой платформы Netflix. По сравнению с прошлым годов число призов, выигранных Netflix, увеличилось вдвое.

Главными победителями стали сериалы Netflix «Корона» (The Crown) и «Ход королевы» (The Queen’s Gambit), они получили по 11 призов. «Корона» признана лучшим драматическим сериалом, «Ход королевы» — лучшим мини-сериалом.

В актерских номинациях награждены Джош О’Коннор и Оливия Колман (The Crown), а также Юэн Макгрегор («Холстон» / Halston — Netflix, лучшая мужская роль в мини-сериале) и Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown — HBO, лучшая женская роль в мини-сериале).

Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо» (Ted Lasso — Apple TV+), а исполнитель главной роли в этом сериале Джейсон Судейкис — лучшим комедийным актером. «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт («Хитрости» / Hacks — HBO Max).

Полный список обладателей премии «Эмми» опубликован на сайте Американской телеакадемии.







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