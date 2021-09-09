В Новосибирске пройдет конференция инициатив современного искусства

Театральный зал НГОНБ © НГОНБ / https://ngonb.ru/about/news/71456/

20 и 21 сентября в театральном зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) состоится профессиональная мини-конференция инициатив современного искусства «Настойчивое присутствие. (Не)устойчивое развитие».

Конференцию организуют городской центр культуры ЦК19 и Гёте-Институт в Новосибирске при поддержке Музея современного искусства «Гараж». Она представляет собой спутниковый проекто фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», который проводится в рамках Года Германии в России 2020/2021.

«Это конференция для институций и самоорганизаций, занимающихся современным искусством, — пояснила на пресс-конференции в ТАСС директор центра ЦК19 Инна Остроменская. — К сожалению, из-за пандемии это будет закрытое мероприятие, но это будет трансляция на YouTube, поэтому все желающие смогут не только посмотреть, но и задать вопросы участникам и институциям в Новосибирске и нашим гостям, которые приедут выступать на этой конференции».

«Есть гости из Екатеринбурга, Владимира, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, планировались участники из Нижнего Новгорода», — сообщил куратор художественных проектов ЦК19 Петр Жеребцов, добавив, что основной темой конференции «Настойчивое присутствие. (Не)устойчивое развитие» станет обсуждение проектов в сфере современного искусства в регионах России. Программа конференции делится на четыре блока докладов и дискуссий.

«Все четыре блока конференции связаны с вопросами сосуществования местных сообществ и практик современного искусства, о том, как оно выходит в город за пределы стен галерей и музеев, о том, по какому принципу могут строиться инициативы, предлагаемые институтами современного искусства. Также будет блок, связанный со специализированным образованием в этой сфере», — рассказал Петр Жеребцов.







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